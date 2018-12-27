24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

  2. عطلة السنة الأمازيغية (5.00)

  3. "مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)

  4. الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة (5.00)

  5. مطالبة بفرض "ضريبة المسجد" على مسلمي ألمانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سقوط من جبل بإقليم الحوز يردي سائحا ألمانيا

سقوط من جبل بإقليم الحوز يردي سائحا ألمانيا

سقوط من جبل بإقليم الحوز يردي سائحا ألمانيا
إبراهيم مغراوي
الخميس 27 دجنبر 2018 - 00:40

لفظ سائح ألماني، في عقده الخامس، أنفاسه الأخيرة، الأربعاء، بقسم العناية المركزة بمصحة خاصة بمراكش، إثر سقوطه من أعلى جبل بمنطقة "امزوغد" بمنطقة اجوكاك بإقليم الحوز، بعدما تعرضت مظلته لعطب مفاجئ مساء اليوم نفسه.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم انتشال السائح ونقله إلى مستعجلات إحدى المصحات الخاصة، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات سقوطه.

وكان السائح الألماني يمارس هواية القفز الحر بالمظلة، بعدما انطلق في رحلة من تارودانت في اتجاه جماعة إجوكاك بجبال الأطلس الكبير، لكنه سقط واصطدم بالأرض، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المصحة لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج الضروري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.