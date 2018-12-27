سقوط من جبل بإقليم الحوز يردي سائحا ألمانيا

إبراهيم مغراوي

لفظ سائح ألماني، في عقده الخامس، أنفاسه الأخيرة، الأربعاء، بقسم العناية المركزة بمصحة خاصة بمراكش، إثر سقوطه من أعلى جبل بمنطقة "امزوغد" بمنطقة اجوكاك بإقليم الحوز، بعدما تعرضت مظلته لعطب مفاجئ مساء اليوم نفسه.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم انتشال السائح ونقله إلى مستعجلات إحدى المصحات الخاصة، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات سقوطه.

وكان السائح الألماني يمارس هواية القفز الحر بالمظلة، بعدما انطلق في رحلة من تارودانت في اتجاه جماعة إجوكاك بجبال الأطلس الكبير، لكنه سقط واصطدم بالأرض، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المصحة لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج الضروري.