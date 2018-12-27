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كُتّاب وآراء
شبهة الانتحار تلازم وفاة شخص في إقليم شفشاون
استقبل مستودع الأموات بشفشاون جثة شخص، يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، بعدما عثر عليها معلقة بحبل داخل المنزل الذي يقطنه بدوار امطيقان التابع لجماعة بني بوزرة من إقليم شفشاون.
وبأمر من النيابة العامة، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الظروف والأسباب التي دفعت الهالك إلى أن يضع حدّا لحياته بهذه الطريقة، واستمعت إلى عدد من الأشخاص في إطار التحريات الأولية.
ووفق مصادر متطابقة فإن المفارق للحياة كان يعاني من مشاكل واضطراب نفسي، يرجح أن يكون سببا مباشرا في إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة، مشيرة إلى أن الحالة المسجلة تعد الـ28 من نوعها خلال العام الجاري.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى منزل الضحية، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار.