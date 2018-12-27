24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. لن تصدق هذا التصرف من فيل تجاه الراعي الخاص به (5.00)

  2. نقابة تُسلم مجلس المنافسة مذكرةً لضبط أسعار المحروقات بالمغرب (5.00)

  3. دقايقيّة والسترات الصفراء (5.00)

  4. ماحي: لا أشعر بالاحترام في "غرونيغين" الهولندي (5.00)

  5. "جريمة شمهروش" والتصور المغشوش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شبهة الانتحار تلازم وفاة شخص في إقليم شفشاون

شبهة الانتحار تلازم وفاة شخص في إقليم شفشاون

شبهة الانتحار تلازم وفاة شخص في إقليم شفشاون
​هسبريس من شفشاون
الخميس 27 دجنبر 2018 - 13:15

استقبل مستودع الأموات بشفشاون جثة شخص، يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، بعدما عثر عليها معلقة بحبل داخل المنزل الذي يقطنه بدوار امطيقان التابع لجماعة بني بوزرة من إقليم شفشاون.

وبأمر من النيابة العامة، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الظروف والأسباب التي دفعت الهالك إلى أن يضع حدّا لحياته بهذه الطريقة، واستمعت إلى عدد من الأشخاص في إطار التحريات الأولية.

ووفق مصادر متطابقة فإن المفارق للحياة كان يعاني من مشاكل واضطراب نفسي، يرجح أن يكون سببا مباشرا في إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة، مشيرة إلى أن الحالة المسجلة تعد الـ28 من نوعها خلال العام الجاري.

وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى منزل الضحية، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.