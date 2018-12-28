‪إتلاف لحوم مجهولة المصدر بجماعة باب برد

هسبريس من شفشاون

‬شهد إقليم شفشاون، أمس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إتلاف أزيد من 152 كيلوغراما من لحوم فاسدة كانت معدة للبيع وموجهة للاستهلاك، وذلك بعدما تم العثور عليها محملة على متن سيارة خفيفة قادمة من خميس المضيق.

وكانت عناصر الدرك الملكي بباب برد قد حجزت كمية مهمة من اللحوم مجهولة المصدر. وحسب مصادر هسبريس فإن تقريرا أنجز في الموضوع، وأحيل على الجهات المختصة، في انتظار تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين؛ بينما يتابع سائق المركبة المحتجزة في حالة سراح بعدما تم الاستماع إليه في محضر رسمي.

وتبعا للمصادر ذاتها فقد عملت لجنة مختلطة على إتلاف اللحوم المحجوزة وإحراقها بمطرح النفايات بجماعة باب برد التابعة لإقليم شفشاون، داعية إلى ضرورة تشديد المراقبة على المنتجات الغذائية والمأكولات الخفيفة للتأكد من سلامتها وجودتها، حماية لصحة المستهلك.