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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 367 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 367 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 367 مرشحا للهجرة السرية
هسبريس- و.م.ع
الخميس 27 دجنبر 2018 - 21:12

علم لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية تمكنت، اليوم الخميس بالمتوسط، من إنقاذ ما مجموعه 367 مرشحا للهجرة السرية، أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن عدد من القوارب التقليدية التي واجهت صعوبات، مضيفا أنهم أعيدوا جميعا سالمين من طرف وحدات تابعة للبحرية الملكية إلى الموانئ الأقرب.

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