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الرئيسية | حوادث | مشاكل أسرية وراء محاولة انتحار أستاذ باشتوكة

مشاكل أسرية وراء محاولة انتحار أستاذ باشتوكة

مشاكل أسرية وراء محاولة انتحار أستاذ باشتوكة
هسبريس من أكادير
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 00:21

استقبل المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، أستاذا للتعليم الابتدائي، في حالة صحية وُصفت بـ"الحرجة"؛ وذلك نتيجة تناوله سم القوارض، في محاولة منه لوضع حدّ لحياته.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فالأستاذ، الذي يعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشتوكة آيت باها، نُقل إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، ومنه إلى أكادير، وذلك بعد تدهور حالته وسط الفصل الدراسي، حيث عُلم لدى الإدارة والسلطات المحلية أنه تناول مادة سامة.

ورجّحت مصادر هسبريس أن تكون خلافات أسرية وراء محاولة الأستاذ وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، ولازال يرقد، في وضع صحي حرج، بقسم العناية المركزة بمستشفى أكادير.

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