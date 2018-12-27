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كُتّاب وآراء
حريق ينهي حياة سبعينية باكدانة نواحي سطات
توفيت سيدة سبعينية اليوم الخميس نتيجة حروق خطيرة أصيبت بها بمنزلها الكائن بدوار القصيبة بني امحمد الشمالية جماعة اكدانة قيادة مزورة نواحي سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكة، البالغة من العمر 75 سنة، متزوجة ولها 5 أبناء، كانت بعد زوال اليوم بمفردها بمنزلها، حيث حاولت إعداد وجبة، مستعملة أسطوانة غاز، إلا أن حريقا نشب في بعض الحاجيات بالبيت، وهو ما أدى إلى وفاتها في الحين.
وزادت المصادر ذاتها أن تصاعد الدخان من البيت أثار انتباه الجيران الذين حلّوا بالمكان، وعملوا على إخماد النيران، وانتشال جثة الهالكة، قبل أن يشعروا ممثل السلطة المحلية، الذي أخبر بدوره مصالح الدرك بمركز أولاد سعيد سرية سطات.
وأردفت المصادر نفسها بأن عناصر درك أولاد سعيد حلت بمكان تواجد جثة الهالكة، وقامت بمعاينتها، فتبيّن أنها تحمل حروقا خطيرة. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بتحرير مسطرة على شكل معلومات قضائية مرفقة بتقرير إخباري، مع توجيه الجثة إلى مصلحة التشريح بسطات، لفائدة البحث القضائي المفتوح.
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تعليقات الزوّار (2)
وارحم جميع المسلمين آمين وأعنا على الابتعاد من هذه الارض والنتركها لصاحب الإنجازات )(العثماني)