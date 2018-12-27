24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نقابة تُسلم مجلس المنافسة مذكرةً لضبط أسعار المحروقات بالمغرب (5.00)

  2. باحثون يدقّقون بـ"كليّة سلا" في مدركات الحضارة العربية الإسلامية (5.00)

  3. هذه علل المنظومة الصحية .. هجرة الأطباء وقلة الموارد البشرية (5.00)

  4. دقايقيّة والسترات الصفراء (5.00)

  5. صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حريق ينهي حياة سبعينية باكدانة نواحي سطات

حريق ينهي حياة سبعينية باكدانة نواحي سطات

حريق ينهي حياة سبعينية باكدانة نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 27 دجنبر 2018 - 20:15

توفيت سيدة سبعينية اليوم الخميس نتيجة حروق خطيرة أصيبت بها بمنزلها الكائن بدوار القصيبة بني امحمد الشمالية جماعة اكدانة قيادة مزورة نواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكة، البالغة من العمر 75 سنة، متزوجة ولها 5 أبناء، كانت بعد زوال اليوم بمفردها بمنزلها، حيث حاولت إعداد وجبة، مستعملة أسطوانة غاز، إلا أن حريقا نشب في بعض الحاجيات بالبيت، وهو ما أدى إلى وفاتها في الحين.

وزادت المصادر ذاتها أن تصاعد الدخان من البيت أثار انتباه الجيران الذين حلّوا بالمكان، وعملوا على إخماد النيران، وانتشال جثة الهالكة، قبل أن يشعروا ممثل السلطة المحلية، الذي أخبر بدوره مصالح الدرك بمركز أولاد سعيد سرية سطات.

وأردفت المصادر نفسها بأن عناصر درك أولاد سعيد حلت بمكان تواجد جثة الهالكة، وقامت بمعاينتها، فتبيّن أنها تحمل حروقا خطيرة. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بتحرير مسطرة على شكل معلومات قضائية مرفقة بتقرير إخباري، مع توجيه الجثة إلى مصلحة التشريح بسطات، لفائدة البحث القضائي المفتوح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ADAM الخميس 27 دجنبر 2018 - 20:35
اللهم أرحمها و اغفر لها و هون علؤها عند السؤال هم السابقون و نحن بأدنك اللاحقون فارزقنا موتة هنية مستورة لا تعدبنا و لا نعدب أحدا من أهلنا امين ؤ أدنوبها أعلى اولادها ألي خلاوها و حدها في الدار و هي كبيرة في السن على الأقل جيبوا لها بنت أتعاونها ؤ اتقابلها ماشي غالية اعلى لميمة غادي اتندموا أعليها حياتكم كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ريفي الخميس 27 دجنبر 2018 - 20:40
اللهم اغفر لها وارحمنا وارزق اَهلها الصبر
وارحم جميع المسلمين آمين وأعنا على الابتعاد من هذه الارض والنتركها لصاحب الإنجازات )(العثماني)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.