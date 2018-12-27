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الرئيسية | حوادث | عناية طبية تحف حالة سائح ألماني في مراكش

عناية طبية تحف حالة سائح ألماني في مراكش

عناية طبية تحف حالة سائح ألماني في مراكش
هسبريس من الرباط
الخميس 27 دجنبر 2018 - 19:35

بخلاف أخبار تم تداولها ليلة أمس بشأن وفاة سائح ألماني بقسم العناية المركزة بمصحة خاصة بمراكش، إثر سقوطه من أعلى جبل بمنطقة "امزوغد" بمنطقة اجوكاك بإقليم الحوز، أكدت مصادر موثوقة من السلطات المحلية لهسبريس بأن الخبر يجانب الصواب، والسائح حي يزرق، حيث تم إنقاذه بواسطة مروحية للدرك الملكي.

وتفيد ذات المصادر بأن السائح الاجنبي يوجد محط عناية طبية فائقة في مراكش، بعد أن تعرض لطارئ عند ممارسته لهواية القفز الحر بالمظلة، بعدما انطلق في رحلة من تارودانت في اتجاه جماعة إجوكاك بجبال الأطلس الكبير.

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