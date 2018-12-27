محاولة اغتصاب متزوجة توقف أشخاصا بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أمر قاضي التحقيق بالدائرة القضائية بسطات، مساء الخميس، بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي علي مومن، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية والسرقة والضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب، كل حسب المنسوب إليه.

وتعود وقائع النازلة، حسب مصادر هسبريس، إلى حين تقدمت سيدة متزوجة تقطن بالدار البيضاء بشكاية لدى درك أولاد سعيد سرية سطات، تبسط فيها تعرّضها للسرقة بالعنف ومحاولة الاغتصاب في ساعة متأخرة من الليل، حينما غادرت عرسا بخميسات الشاوية، بمنطقة أولاد سعيد، متجهة إلى منزلها الثانوي بدوار أولاد شنّان.

وأدلت السيدة المتزوجة بشهادة طبية حددت مدة العجز في 30 يوما، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، تتبعوا خطاها لما غادرت العرس ليلا بمنطقة أولاد سعيد، ومؤكّدة أن أحدهم سلبها حقيبتها اليدوية التي تحوي أغراضها، مع ذهب ومبلغ مالي، وقام بتعنيفها ومحاولة اغتصابها، في حين بقي شخصان بالسيارة يراقبان الوضع.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد انتقلت إلى دوار أولاد شنّان، وتمكنت من توقيف الأشخاص الثلاثة المنحدرين من منطقة خميسات الشاوية، وحجز السيارة الخفيفة؛ كما استمعت إليهم في محضر تمهيدي، قبل أن يتمّ وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.