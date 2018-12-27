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كُتّاب وآراء
لسعات سرب نحل تنهي حياة طفل ناحية طاطا
أفادت مصادر حقوقية من منطقة تمنارت، ضواحي إقليم طاطا، بأن سربا من النحل هاجم روضا للأطفال، الخميس بدوار "إغير أوغناين"، مخلفا مصرع طفل.
وخلف الهجوم كذلك، وفقا للمصادر التي تحدّثت إلى هسبريس من عين المكان، إصابات وإغماءات في صفوف أطفال الروض، البالغ عددهم 12 طفلا.
وقد نُقل المصابون إلى المركز الصحي بـ"إكرض" في جماعة تمنارت، فيما جرى توجيه الحالات البليغة إلى مستشفى ببويزاكارن، وأكدت المصادر ذاتها أن حالتهم مستقرة.
المصادر الحقوقية أبرزت، في اتصال بهسبريس، أن مصرع الطفل بهذه الطريقة خلّف "صدمة للأسرة والساكنة، وتعد هذه سابقة من نوعها بالمنطقة"، مضيفة أن الساكنة "كانت تخشى لسعات العقارب والحرائق، واليوم أصبحت تخشى لسعات النحل، التي ينبغي الاحتياط منها وتربيتها خارج المدشر، وتوفير آليات التصدي إن أمكن ذلك".
وقالت المصادر ذاتها إن جماعة تمنارت "كجماعة قروية يفوق تعداد ساكنتها 6000 نسمة، مازالت بدون طبيب، ويتضاعف الأمر ببُعدها عن أقرب مستشفى ببويزكارن بحوالي 100 كيلومتر"، كما أن "مثل هذه الأحداث هي التي كانت السبب في اندلاع احتجاجات ساكنة تمنارت، ومطالبتهم برفع التهميش والإقصاء على هذه المنطقة التابعة لإقليم طاطا إثر إلحاقها قسرا بجهة سوس ماسة".