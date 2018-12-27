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الرئيسية | حوادث | لسعات سرب نحل تنهي حياة طفل ناحية طاطا

لسعات سرب نحل تنهي حياة طفل ناحية طاطا

لسعات سرب نحل تنهي حياة طفل ناحية طاطا
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 27 دجنبر 2018 - 22:20

أفادت مصادر حقوقية من منطقة تمنارت، ضواحي إقليم طاطا، بأن سربا من النحل هاجم روضا للأطفال، الخميس بدوار "إغير أوغناين"، مخلفا مصرع طفل.

وخلف الهجوم كذلك، وفقا للمصادر التي تحدّثت إلى هسبريس من عين المكان، إصابات وإغماءات في صفوف أطفال الروض، البالغ عددهم 12 طفلا.

وقد نُقل المصابون إلى المركز الصحي بـ"إكرض" في جماعة تمنارت، فيما جرى توجيه الحالات البليغة إلى مستشفى ببويزاكارن، وأكدت المصادر ذاتها أن حالتهم مستقرة.

المصادر الحقوقية أبرزت، في اتصال بهسبريس، أن مصرع الطفل بهذه الطريقة خلّف "صدمة للأسرة والساكنة، وتعد هذه سابقة من نوعها بالمنطقة"، مضيفة أن الساكنة "كانت تخشى لسعات العقارب والحرائق، واليوم أصبحت تخشى لسعات النحل، التي ينبغي الاحتياط منها وتربيتها خارج المدشر، وتوفير آليات التصدي إن أمكن ذلك".

وقالت المصادر ذاتها إن جماعة تمنارت "كجماعة قروية يفوق تعداد ساكنتها 6000 نسمة، مازالت بدون طبيب، ويتضاعف الأمر ببُعدها عن أقرب مستشفى ببويزكارن بحوالي 100 كيلومتر"، كما أن "مثل هذه الأحداث هي التي كانت السبب في اندلاع احتجاجات ساكنة تمنارت، ومطالبتهم برفع التهميش والإقصاء على هذه المنطقة التابعة لإقليم طاطا إثر إلحاقها قسرا بجهة سوس ماسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Maroc الخميس 27 دجنبر 2018 - 22:33
6000
نسمة بدون طبيب .
لك الله يا وطني
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15
2 - من فاس الخميس 27 دجنبر 2018 - 22:33
سبق ووقع هذا مرارا في فاس...ب هاجم السكان و الحيوان والطير..... والسلطة المتمثلة في. القايد و اع انه ما حرك ساكنا بشكايات.....وقانون تربية النحل... صريح... ان يبعد 5 كلم عن السكان.. هذا مصير تهاون السطات او قبولها دراهم ليموت ابرياء
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8
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