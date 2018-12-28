24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صيد فيسبوك (5.00)

  2. سنة سعيدة .. ماكرون (5.00)

  3. "مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)

  4. خبير ألماني: الساسة المسنون يمثل خطرا على الدول (5.00)

  5. رفض بيع "حلويات بوناني" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | برشيد .. الرصاص في عملية أمنيّة بـ"حي الراحة"

برشيد .. الرصاص في عملية أمنيّة بـ"حي الراحة"

برشيد .. الرصاص في عملية أمنيّة بـ"حي الراحة"
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:10

اضطر رجل أمن، تابع للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، إلى إطلاق الرصاص بحي الراحة في مدينة برشيد، قصد إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، بعدما عرّضا حياة المواطنين وعناصر الأمن للخطر بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر هسبريس فإن شخصين كانا في "حالة غير طبيعية "على مستوى حي الرحمة ببرشيد، وهدّدا حياة المواطنين، وأبديا مقاومة عنيفة في حق رجال الأمن أثناء التدخل، حيث اضطر أحد عناصر الضابطة القضائية إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق عيار ناري تحذيري في الهواء.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تمكّنت من إيقاف الشخصين المعنيين على مراحل، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت باقتيادهما إلى مخفر الشرطة والاستماع إليهما تمهيدا ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وعرضهما عليها في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.