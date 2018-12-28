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كُتّاب وآراء
برشيد .. الرصاص في عملية أمنيّة بـ"حي الراحة"
اضطر رجل أمن، تابع للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، إلى إطلاق الرصاص بحي الراحة في مدينة برشيد، قصد إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، بعدما عرّضا حياة المواطنين وعناصر الأمن للخطر بواسطة سلاح أبيض.
وحسب مصادر هسبريس فإن شخصين كانا في "حالة غير طبيعية "على مستوى حي الرحمة ببرشيد، وهدّدا حياة المواطنين، وأبديا مقاومة عنيفة في حق رجال الأمن أثناء التدخل، حيث اضطر أحد عناصر الضابطة القضائية إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق عيار ناري تحذيري في الهواء.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تمكّنت من إيقاف الشخصين المعنيين على مراحل، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت باقتيادهما إلى مخفر الشرطة والاستماع إليهما تمهيدا ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وعرضهما عليها في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.