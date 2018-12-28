جهة الشرق تعطي انطلاقة مشاريع تنموية بجرادة‎

هسبريس من الرباط

قام عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، إلى جانب مبروك ثابت، عامل إقليم جرادة، بتوزيع مجموعة من الآليات لفائدة التعاونيات المستفيدة من رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري بمدينة جرادة، بعد أن كانت هذه التعاونيات قد استفادت من دعم مالي مقدم من لدن مجلس الجهة.

وجرت هذه العملية بحضور أعضاء مجلس جهة الشرق الممثلين لإقليم جرادة، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، وممثلي المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني.

وأكد عبد النبي بعوي على استعداد مجلس جهة الشرق على الوقوف إلى جانب هذه التعاونيات من أجل مساعدتها على تسويق منتوجاتها من الفحم الحجري وتشجيعها على تحسين قدرتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن الآليات الممنوحة لهذه التعاونيات التي تشغل أكثر 350 شخصا تتوخى توفير الظروف الملائمة لاشتغالها.

ومن جهتهم، عبّر رؤساء التعاونيات المستفيدون من الدعم عن شكرهم لرئيس مجلس جهة الشرق، معتبرين الآليات المقدمة لهم ستخفف من حجم معاناتهم وتوفر لهم الظروف المواتية للاشتغال بشكل مريح ستخفف عنهم العبء.

وعلى مستوى جماعة كفايت، قام عبد النبي بعوي، رئيس الجهة، إلى جانب عامل إقليم جرادة، بتدشين طريق يربط بين جماعتي كفايت ولبخاته أنجزه مجلس جهة الشرق في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، حيث سيمكن هذا المشروع من فك العزلة عن الدواوير القروية والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية والاجتماعية للجماعتين.

وأعلن عبد النبي بعوي عن أن مجلس الجهة قد أنهى إنجاز أزيد من 135 كلم من الطرق المعبدة ، وأكثر من 140 كلم من المسالك الطرقية المنجزة الآليات المملوكة لمجلس للجهة، على مستوى مختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي إقليم جرادة.

وكشف رئيس الجهة عن أن إقليم جرادة استفاد من أكثر من 300 مليون درهم، في ظرف سنتين ونصف السنة من طرف مجلس جهة الشرق. كما أن مجلس جهة الشرق أنجز مجموعة من المشاريع بالإقليم ويواكب تنمية الإقليم، مشيرا إلى أن المجلس سطر برنامجا واعدا بالنسبة إلى المنطقة وهناك مشاريع سترى النور في المستقبل.