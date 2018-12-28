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كُتّاب وآراء
جثة مقطوعة الرأس تثير استنفار الدرك الملكي في إقليم إفران
اهتز مركز "سوق الأحد" بجماعة وادي إفران، في إقليم إفران، اليوم الجمعة، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها مغربية مطلقة.
وعُثر على جثة القتيلة مفصولة الرأس بجوار منزل والديها، الذي تعيش فيه رفقة طفلتها الوحيدة بعد انفصالها عن زوجها.
ووفق ما أوردته مصادر رسمية لهسبريس فإن الضحية تبلغ من العمر 24 سنة، وقد عُثر عليها قتيلة برأس مفصول.
كما أضافت المصادر ذاتها، غير راغبة في كشف هويتها، أن الرأس وجد غير بعيد عن الجثة، دون أن تظهر على جسدها آثار تعنيف.
الحادث استنفر السلطات الإقليمية وعناصر الدرك الملكي بإقليم إفران، إذ هرعت نحو مسرح الجريمة للتحقيق في ملابسات وقوعها، بأمر من النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر أن نقل جثة الهالكة قد تمّ نحو مستودع الأموات بـ"مستشفى 20 غشت" في أزرو، وذلك لإخضاع الجثمان للتشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
شعب يعرف فقط الاكل و الشرب و النوم و المرحاض .
شعب ينتظر من الدولة كل شيئ، حتى المحافظ الصحية لاطفاله الصغار .
شعب يعرف فقط بين بين رجليه و اجناب الاطفال ويرمي الى الشارع .
شعب يريد الثورة وهم لايعرف ماهي عواقب القورة .
شعب يستعمل الانثرنيت فقط للافلام الاباحية و نشر ال ذيلة و عوررات الناس و التلصص على الحياة الخاصة.
ايها الشعب الجاهل المشكل فيك و ليس في من يحكمك .
الحكام نتاج الشعب .انظر للشعب الاوربي ز نظافة شوارعه . وستعرف ان المشكل فيك .
شعب عنده -- في الدماغ .
كون جا الاعدام الناس تخاف ولاكن لبلاد بغات حنا غي ضياف عندهم يديرو ما بغاو يطلقو لكلوشارا يحبسهم شغلهم هاداك كاين اللي عندو الربح فالفوضى
الإعدام الإعدام الإعدام.....لم يشرعه الله باطلا