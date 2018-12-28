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الرئيسية | حوادث | جثة مقطوعة الرأس تثير استنفار الدرك الملكي في إقليم إفران

جثة مقطوعة الرأس تثير استنفار الدرك الملكي في إقليم إفران

جثة مقطوعة الرأس تثير استنفار الدرك الملكي في إقليم إفران
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:25

اهتز مركز "سوق الأحد" بجماعة وادي إفران، في إقليم إفران، اليوم الجمعة، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها مغربية مطلقة.

وعُثر على جثة القتيلة مفصولة الرأس بجوار منزل والديها، الذي تعيش فيه رفقة طفلتها الوحيدة بعد انفصالها عن زوجها.

ووفق ما أوردته مصادر رسمية لهسبريس فإن الضحية تبلغ من العمر 24 سنة، وقد عُثر عليها قتيلة برأس مفصول.

كما أضافت المصادر ذاتها، غير راغبة في كشف هويتها، أن الرأس وجد غير بعيد عن الجثة، دون أن تظهر على جسدها آثار تعنيف.

الحادث استنفر السلطات الإقليمية وعناصر الدرك الملكي بإقليم إفران، إذ هرعت نحو مسرح الجريمة للتحقيق في ملابسات وقوعها، بأمر من النيابة العامة المختصة.

جدير بالذكر أن نقل جثة الهالكة قد تمّ نحو مستودع الأموات بـ"مستشفى 20 غشت" في أزرو، وذلك لإخضاع الجثمان للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Fatima zahra الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:35
المغاربة تخالطت عليهم العرارم و قريب يبداو يعيدو على بعضهم البعض مع قوة الذبيحة لي رجعت
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8
2 - سكريتي 12 ساعة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:37
لا حول ولا قوة الا بالله اصبح قطع الرؤوس البشر عادي نسأل الله السلامة
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9
3 - الياس الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:37
أصبح الانسان كائن داعشي بطبعه ولاسيما ماوقع بامليل اتخذ حدوه الضحية الذي قتل نفسه بالدار البيضاء وهانحن نصاف مرة اخرى جريمة على وزن ارهاب بافران هكذا تتم تصفية الحسابات بالمغرب على طريقة داعش نطرا للأوضاع التقهقرية التي يعيشها اغلب المواطنين ببلدم الام
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8
4 - Dr Abdelouarit الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:37
الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام... الناس مابقات كاتخاف لا من الله لا من الموت لا من الآخرة
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13
5 - حنان الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:40
سؤالي للجمعيات المناهضة لعقوبة الإعدام،ماهو جزاء الجاني في نظركم،أنكرمه بجلسة داخل السجن،يأكل ويشرب ويعالج ويتمم دراسته، وبعد صدور العفو ندمجه داخل المجتمع،أليس كذلك؟؟
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16
6 - عمل ارهابي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:41
ممكن من ذوي الأفكار المتطرفة تجار الدين حتى و إن كانت مغربية.
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-1
7 - مواطن الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:41
شعب الامية و الجهل و التخلف و الشعبوية لن تتوقع منه غير الجرائم .
شعب يعرف فقط الاكل و الشرب و النوم و المرحاض .
شعب ينتظر من الدولة كل شيئ، حتى المحافظ الصحية لاطفاله الصغار .
شعب يعرف فقط بين بين رجليه و اجناب الاطفال ويرمي الى الشارع .
شعب يريد الثورة وهم لايعرف ماهي عواقب القورة .
شعب يستعمل الانثرنيت فقط للافلام الاباحية و نشر ال ذيلة و عوررات الناس و التلصص على الحياة الخاصة.
ايها الشعب الجاهل المشكل فيك و ليس في من يحكمك .
الحكام نتاج الشعب .انظر للشعب الاوربي ز نظافة شوارعه . وستعرف ان المشكل فيك .
شعب عنده -- في الدماغ .
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6
8 - جبلي ابن الجبل الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:42
فهل تستنفر الداخلية جميع أجهزتها لإلقاء القبض على القاتل في أقرب وقت ؟؟ و إن لله و إن إليه راجعون .. لبلاد مشات للخسران احمادي لا صحة تعليم لا خدمة لا لا لا لا شنو كدنتظرو من الشعب ؟؟
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9
9 - سامي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:42
اوا قتل و خد لحبس تبرع فيه
كون جا الاعدام الناس تخاف ولاكن لبلاد بغات حنا غي ضياف عندهم يديرو ما بغاو يطلقو لكلوشارا يحبسهم شغلهم هاداك كاين اللي عندو الربح فالفوضى
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6
10 - مغربية الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفرالله هادشي بزااااااااف والله ؤاسي مبغاش يستوعب الي كايوقع القلوب قسات وانعادمت الضمائر..............
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1
11 - mmmmmmmmmm الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:47
أين أنتم يا من تنادون بحقوق الإنسان و وقف عقوبة الإعدام....أين حقوق هؤلاء الضحايا.
الإعدام الإعدام الإعدام.....لم يشرعه الله باطلا
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