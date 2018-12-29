24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:09
|18:31
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي"
- بدء رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر المغربي
- في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي
- عائلة "المذبوحة" بإفران
- أخت منحورةٍ: مكاينش الحق
في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي (5.00)
"مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)
- عصيد يدعو إلى تعطيل "آيات الجهاد" للحد من التطرف والإرهاب - (268)
- الجزائر تقابل تحركات المغرب في إفريقيا بإبرام اتفاق مع "سيدياو" - (97)
- جثة مقطوعة الرأس تثير استنفار الدرك الملكي في إقليم إفران - (87)
- رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي" - (83)
- توقعات 2033 .. اقتصاد المغرب في الرتبة 60 والصين تهزم أمريكا - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة وكالة بريدية تحرم شخصين من الحرية بكلميم
أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن كلميم، أمس الجمعة، شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة عن طريق الكسر من داخل وكالة بريدية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن كانت قد عاينت عملية سرقة استهدفت وكالة بريدية بمدينة كلميم، مطلع الأسبوع، بعدما تسلل إليها الفاعلان عن طريق الكسر، فاستوليا على طرود تتضمن إرساليات بريدية.
الأبحاث والتحريات قادت عناصر الشرطة القضائية إلى تحديد هويتي المعنيين، وتبين أن أحدهما في السادسة عشرة من العمر، ليتم توقيفهما بحي النخيلات.
وتقرر وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، مع المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.