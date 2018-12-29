24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي (5.00)

  2. أخت منحورةٍ: مكاينش الحق (5.00)

  3. سنة سعيدة .. ماكرون (5.00)

  4. "مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)

  5. موظفو الجماعات يضربون عن العمل في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سرقة وكالة بريدية تحرم شخصين من الحرية بكلميم

سرقة وكالة بريدية تحرم شخصين من الحرية بكلميم

سرقة وكالة بريدية تحرم شخصين من الحرية بكلميم
هسبريس من الرباط
السبت 29 دجنبر 2018 - 01:17

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن كلميم، أمس الجمعة، شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة عن طريق الكسر من داخل وكالة بريدية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن كانت قد عاينت عملية سرقة استهدفت وكالة بريدية بمدينة كلميم، مطلع الأسبوع، بعدما تسلل إليها الفاعلان عن طريق الكسر، فاستوليا على طرود تتضمن إرساليات بريدية.

الأبحاث والتحريات قادت عناصر الشرطة القضائية إلى تحديد هويتي المعنيين، وتبين أن أحدهما في السادسة عشرة من العمر، ليتم توقيفهما بحي النخيلات.

وتقرر وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، مع المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.