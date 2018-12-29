سرقة وكالة بريدية تحرم شخصين من الحرية بكلميم

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن كلميم، أمس الجمعة، شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة عن طريق الكسر من داخل وكالة بريدية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن كانت قد عاينت عملية سرقة استهدفت وكالة بريدية بمدينة كلميم، مطلع الأسبوع، بعدما تسلل إليها الفاعلان عن طريق الكسر، فاستوليا على طرود تتضمن إرساليات بريدية.

الأبحاث والتحريات قادت عناصر الشرطة القضائية إلى تحديد هويتي المعنيين، وتبين أن أحدهما في السادسة عشرة من العمر، ليتم توقيفهما بحي النخيلات.

وتقرر وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، مع المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.