شرطة تطوان تستبق "البوناني" بالتصدي لمخدر الشيرا‎

أيوب صدور من تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز خمسة كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت بحوزتهم، بناء على معلومات دقيقة .

مصدر أمني تحدث لهسبريس قال إن العملية الاستباقية تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في سياق استقبال رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال محاربة الاتجار بالمخدرات بشتى أنواعها.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين الذين ينحدرون من نواحي شفشاون ضبطوا متلبسين بعد نصب كمين محكم لهم، إذ تم استدراجهم وتوقيفهم بمرآب أحد الأسواق الكبرى وبحوزتهم الكمية المذكورة من مخدر الشيرا.

ومكنت العملية كذلك من حجز ثلاثة هواتف نقالة ومبلغ مالي، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير، وسيارة من نوع بوجو بارتنر مرقمة بالمغرب. وجرى إيداع الأشخاص الثلاثة رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، لاستكمال الأبحاث والتحقيقات في المنسوب إليهم.