24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سنة سعيدة .. ماكرون (5.00)

  2. "مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)

  3. مغاربة وإضراب الصيادلة (5.00)

  4. موظفو الجماعات يضربون عن العمل في وزان (5.00)

  5. محاولة اغتصاب متزوجة توقف أشخاصا بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة تطوان تستبق "البوناني" بالتصدي لمخدر الشيرا‎

شرطة تطوان تستبق "البوناني" بالتصدي لمخدر الشيرا‎

شرطة تطوان تستبق "البوناني" بالتصدي لمخدر الشيرا‎
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:05

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز خمسة كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت بحوزتهم، بناء على معلومات دقيقة .

مصدر أمني تحدث لهسبريس قال إن العملية الاستباقية تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في سياق استقبال رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال محاربة الاتجار بالمخدرات بشتى أنواعها.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين الذين ينحدرون من نواحي شفشاون ضبطوا متلبسين بعد نصب كمين محكم لهم، إذ تم استدراجهم وتوقيفهم بمرآب أحد الأسواق الكبرى وبحوزتهم الكمية المذكورة من مخدر الشيرا.

ومكنت العملية كذلك من حجز ثلاثة هواتف نقالة ومبلغ مالي، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير، وسيارة من نوع بوجو بارتنر مرقمة بالمغرب. وجرى إيداع الأشخاص الثلاثة رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، لاستكمال الأبحاث والتحقيقات في المنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.