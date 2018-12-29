الدرك يحجز طنا ونصف من "الماحيا" باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، مساء أمس، من حجز نحو نصف طن من مسكر ماء الحياة (الماحيا)، كانت معدة للترويج محليا، بداخل ضيعة فلاحية بدوار تدّارت، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، بضواحي اشتوكة آيت باها.

كما قامت عملية مماثلة، باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، بحجز 1200 لتر من "الماحيا" بدوار أكرام، بالإضافة إلى معدات التقطير.

العمليتان الأمنيتان أسفرتا عن توقيف ثلاثة مروجّين، للاشتباه في ضلوعهم المباشر في إعداد معامل سرية لتقطير مسكر ماء الحياة، حيث وُضعوا تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.

وتواصل مصالح الدرك الملكي بمختلف المراكز الترابية، التابعة لسرية الدرك ببيوكرى، حملة تطهيرية واسعة، تأتي في إطار الإجراءات الأمنية المواكبة للاحتفال برأس السنة الميلادية، والرامية إلى التصدي للاتجار في الممنوعات وكل مظاهر الجريمة.