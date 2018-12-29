العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة المضيق

هسبريس من الرباط

عُثر، أمس الجمعة، على رضيع حديث الولادة، متخلى عنه بحي السكة وسط الشارع العام بمدينة المضيق، وفق ما مصادر هسبريس.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيع متشبثا بالحياة، بعدما وجد داخل كيس في ركن ضيق من التجمع السكاني، إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، قصد إخضاعه للفحوصات الضرورية والاطمئنان على حالته الصحية.

في سياق متصل، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع وباشرت تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة والوصول إلى الأبوين الحقيقين للرضيع.