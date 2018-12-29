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الرئيسية | حوادث | العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة المضيق

العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة المضيق

العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة المضيق
هسبريس من الرباط
السبت 29 دجنبر 2018 - 14:10

عُثر، أمس الجمعة، على رضيع حديث الولادة، متخلى عنه بحي السكة وسط الشارع العام بمدينة المضيق، وفق ما مصادر هسبريس.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيع متشبثا بالحياة، بعدما وجد داخل كيس في ركن ضيق من التجمع السكاني، إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، قصد إخضاعه للفحوصات الضرورية والاطمئنان على حالته الصحية.

في سياق متصل، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع وباشرت تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة والوصول إلى الأبوين الحقيقين للرضيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الحسين السبت 29 دجنبر 2018 - 14:20
هذا ما تريده الجمعيات النسائية الحقوقيات وهذه نتيجة حرية ما يسمونهن أمهات عازبات. وحرية العلاقات الجنسية بالتراضي وما سيأتي اعظم.
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21
2 - الله ما هذا منكر السبت 29 دجنبر 2018 - 14:23
ما ذنب هذا الرضيع المتخلى عنه الذي كان نتيجة تهور فتاة وانعدام ضمير شاب يجب مراجعة المنظومة القانونية وتطبيق اشد العقوبات في حق هؤلاء الحيوانات
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16
3 - الهواري عبدالله السبت 29 دجنبر 2018 - 14:23
هذه هي ضريبة حرية المرأة،عندما كان الرجل هو صاحب القرار،كانت الزوجة والأبناء تحت السيطرة،وعندما أعطيت الحرية التي هي بعيدة عن شرع الله سبحانه،فإن النتائج ستكون مثل الذي وقع بالمضيق.
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8
4 - الياس السبت 29 دجنبر 2018 - 14:24
ربما هو نتيجة علاقة غير شرعية او زواج باء بالفشل نتيجة الفقر والهشاشة لذا توجب على السلطات ايداعه بالخيرية وان كان اه حظ سيتبناه زوجين عاقرين او سيبقا بالمركز حتى يبلغ سن الرشد
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5
5 - مرزوك عبدالله السبت 29 دجنبر 2018 - 14:40
لاحول ولا قوة الا بالله ماذنب هذا الطفل حتى يقع له هذا الخطب كيف يسمح اهاته الام ان ترمي فلذة كبدها في الشارع اعاد الانسان رخيصا لهذه الدرجة حسبنا الله ونعم الوكيل
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6 - بطون تدفع وأرض تبلع السبت 29 دجنبر 2018 - 14:41
تحريم الله سبحانه وتعالى للزِّنا لم يأتي عبتا ،فقد حرمه الله عزَّ وجل لأن تبعاته خطيرة على العباد والدين ،فعندما تسمع خبرا كهذا يتبادر لذهنك عن الطفل المولود والمتخلاَّ عنه ،ماذنبه وما مستقبله ،ومن هي هاته البطن التي فرطت فيه ،فنزوة عابرة تبعاتها كارثية
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