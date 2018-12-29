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كُتّاب وآراء
طعنات السلاح الأبيض تقتل شخصين ضواحي أكادير
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والتشرد وتبادل الضرب والجرح، بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت.
المعلومات الأولية للبحث، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أفادت بأن شخصين وفتاة يعيشون حالة التشرد كانوا يتناولون المشروبات الكحولية بغابة مجاورة لدوار أغرود، ضواحي أكادير.
المجموعة دخلت في خلاف مع شخصين آخرين كانا تحت تأثير التخدير، يعيشان بدورهما دون سكن قار، حيث تطور الخلاف بينهما إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء نجم عنه وفاة شخصين من المتشاجرين بسبب تعرضهما لطعنات مميتة.
إجراءات البحث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، مكنت من توقيف الفتاة وشخصين ممن شاركا في عملية تبادل الضرب والجرح، كما تم حجز الأسلحة البيضاء التي استعملت في هذا الاعتداء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم إيداع جثثي الهالكين بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.