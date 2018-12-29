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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف مفارقة امرأة للحياة في مدينة الفنيدق‎

الغموض يلف مفارقة امرأة للحياة في مدينة الفنيدق‎

الغموض يلف مفارقة امرأة للحياة في مدينة الفنيدق‎
أيوب صدور
السبت 29 دجنبر 2018 - 23:06

تواصل المصالح الأمنية بالفنيدق تحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات إقدام امرأة على وضع حد لحياتها شنقا، في بيت أسرتها، وسط أحد الأحياء بالمدينة ذاتها.

وكانت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية انتقلت إلى مكان الحادث، عقب علمها بالموضوع، لجمع الدلائل والقرائن لتحديد ظروف وملابسات الانتحار.

وحسب مصادر محلية فإن المفارقة للحياة خمسينية وأم لبنتين، امتهنت لسنوات مجال التهريب المعيشي، بينما لازالت أسباب إقدامها على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة غامضة.

وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها لتشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 23:18
اليهود من يقدمون على شنق أرواحهم ما هذا البؤس والظلم والكراهية التي تجتاح قلوب المغاربة إتقو الله
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2 - Abdelghani السبت 29 دجنبر 2018 - 23:35
المسألة واضحة جدا امرأة تعمل في التهريب المعيشي بين سبتة و الفنيدق ... الدخول و الخروج لسبتة اصبح من سابع المستحيلات بسبب اﻹجراءات الجديدة ...امرأة لها مسؤوليات و إلتزامات خصوصا و انها ام لطفلتين ...و بعد اغلاق تقريبا معبر سبتة .. لم تجد بديلا و لم تجد حلا و لم تجد درهما واحدا ... فاسودت الدنيا و اغلقت اﻷبواب في وجهها فقررت اﻹنتحار .. الله يرحمها و يغفر لها و يصبر عائلتها الصغيرة و الكبيرة .. و الله ياخذ الحق ف للي تيقطعو رزق بنادم بلا ما يعملو البديل
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