حيازة أسلحة بيضاء ترمي قاصرين وراء القضبان

رشيد الكويرتي من فاس

أمر قاضي التحقيق بابتدائية تاونات، اليوم السبت، بوضع ثلاثة تلاميذ قاصرين، يتابعون دراستهم بإعدادية سيدي المخفي، بإصلاحية سجن عائشة، ومتابعتهم لأجل حيازة أسلحة بيضاء، وذلك في انتظار عرضهم على أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في المنسوب إليهم.

وكان المتهمون، الذين مثلوا أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال، أوقفوا مساء أمس الجمعة، من طرف قائد قيادة سيدي المخفي المدعوم بعناصر القوات المساعدة، بمحيط الإعدادية حيث يتابعون دراستهم.

وتمكنت السلطة المحلية لسيدي المخفي، التي أحالت الموقوفين على مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بغفساي، قصد البحث، خلال تنفيذ هذه العملية، من حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير كان يستعملها التلاميذ الثلاثة لترهيب زملائهم، وسلبهم أغراضهم الشخصية.

هذا وحدد قاضي التحقيق يوم الخميس المقبل موعدا لمحاكمة التلاميذ القاصرين وفقا للمنسوب إليهم.