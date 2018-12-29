24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي (5.00)

  2. أوجار يعد البيضاء بـ"قصر العدالة" ويوصي المحامين بتحمل الأمانة (5.00)

  3. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  4. أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية (5.00)

  5. "بيت الشعر" يقدم حصيلة أعماله الأدبية في 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حيازة أسلحة بيضاء ترمي قاصرين وراء القضبان

حيازة أسلحة بيضاء ترمي قاصرين وراء القضبان

حيازة أسلحة بيضاء ترمي قاصرين وراء القضبان
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 29 دجنبر 2018 - 17:10

أمر قاضي التحقيق بابتدائية تاونات، اليوم السبت، بوضع ثلاثة تلاميذ قاصرين، يتابعون دراستهم بإعدادية سيدي المخفي، بإصلاحية سجن عائشة، ومتابعتهم لأجل حيازة أسلحة بيضاء، وذلك في انتظار عرضهم على أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في المنسوب إليهم.

وكان المتهمون، الذين مثلوا أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال، أوقفوا مساء أمس الجمعة، من طرف قائد قيادة سيدي المخفي المدعوم بعناصر القوات المساعدة، بمحيط الإعدادية حيث يتابعون دراستهم.

وتمكنت السلطة المحلية لسيدي المخفي، التي أحالت الموقوفين على مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بغفساي، قصد البحث، خلال تنفيذ هذه العملية، من حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير كان يستعملها التلاميذ الثلاثة لترهيب زملائهم، وسلبهم أغراضهم الشخصية.

هذا وحدد قاضي التحقيق يوم الخميس المقبل موعدا لمحاكمة التلاميذ القاصرين وفقا للمنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد السبت 29 دجنبر 2018 - 17:26
عمليتين مثل هذه إنشاء الله.وتتم تنقية محيط المؤسسات التربوية من هذه الشردمه من المنحرفين.شكرا سعادة القائد والقوات المساعدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.