الشرطة تضع حدّا لمهاجم مصلين ضواحي الحسيمة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إمزورن، اليوم السبت، شخصا تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض؛ وفقا لما كشفه بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، كان قد عرض أحد المصلين بمسجد الإمام مالك لاعتداء بواسطة سلاح أبيض بدون سبب ظاهر أو منطقي، متسببا له في جروح طفيفة، قبل أن يتلفظ بعبارات غير مفهومة ويدخل في حالة هيجان قوية، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة وتوقيفه، وكذا حجز السكين المستعمل في الاعتداء.

وتم فتح بحث قضائي مع الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد خلفيات وملابسات هذا الحادث، والتثبت من طبيعة الإصابات المسجلة، فضلا عن التحقق من الوضعية العقلية والنفسية للمشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء.