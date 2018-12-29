24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:09
|18:31
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة الحوار الاجتماعي
- رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي"
- بدء رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر المغربي
- تتويج مراكز صحية في مباراة الجودة بإقليم وزان
- "بيت الصحافة" يشعل ليل طنجة بقصائد الشعر
في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي (5.00)
أوجار يعد البيضاء بـ"قصر العدالة" ويوصي المحامين بتحمل الأمانة (5.00)
مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)
- رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي" - (121)
- الزفزافي يدعو من زنزانته إلى مسيرة بشعار "المرأة الريفية خط أحمر" - (88)
- أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية - (80)
- جريمة "الرأس المفصول" .. الدرك يطارد راعي غنم في غابات إفران - (65)
- وهبي ينعت الهمة برجل الدولة والأصالة والمعاصرة بـ"حزب الملك" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تضع حدّا لمهاجم مصلين ضواحي الحسيمة
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إمزورن، اليوم السبت، شخصا تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض؛ وفقا لما كشفه بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، كان قد عرض أحد المصلين بمسجد الإمام مالك لاعتداء بواسطة سلاح أبيض بدون سبب ظاهر أو منطقي، متسببا له في جروح طفيفة، قبل أن يتلفظ بعبارات غير مفهومة ويدخل في حالة هيجان قوية، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة وتوقيفه، وكذا حجز السكين المستعمل في الاعتداء.
وتم فتح بحث قضائي مع الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد خلفيات وملابسات هذا الحادث، والتثبت من طبيعة الإصابات المسجلة، فضلا عن التحقق من الوضعية العقلية والنفسية للمشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء.