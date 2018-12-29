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كُتّاب وآراء
"جريمة شمهروش" تطيح بسويسري يسكن المغرب
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه تمكن، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، من توقيف مواطن سويسري، يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل، في إقليم الحوز.
بلاغ للمكتب، توصلت به هسبريس، قال: "تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة، وأفارقة من دول جنوب الصحراء، بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية".
ووفق المصدر نفسه فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية والمخططات الإرهابية التي كان يسعى لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هناك المحرض والمنفد .. اعدموهم كلهم.
الارهاب ليس له جنسية
ألا يشكل خطرا وتهديدا للأمن العام؟ أم أن له من يحميه؟
ما هو أصله بالضبط ؟
لا أظن أنه أشقر و أمه تسمى "آن ـ صوفي : Anne-Sophie" و أبوه يدعى "مارك ـ أنطوان : Marc-Antoine"
والسؤال : هل يشتغل مع أجهزة مخابراتية أم مع داعش وما شابهها ؟