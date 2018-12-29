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الرئيسية | حوادث | "جريمة شمهروش" تطيح بسويسري يسكن المغرب

"جريمة شمهروش" تطيح بسويسري يسكن المغرب

"جريمة شمهروش" تطيح بسويسري يسكن المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 29 دجنبر 2018 - 18:30

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه تمكن، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، من توقيف مواطن سويسري، يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل، في إقليم الحوز.

بلاغ للمكتب، توصلت به هسبريس، قال: "تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة، وأفارقة من دول جنوب الصحراء، بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية".

ووفق المصدر نفسه فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية والمخططات الإرهابية التي كان يسعى لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - براهيم السبت 29 دجنبر 2018 - 18:42
الله اعونكم اصافي برافو لي شرطة المغربية
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2 - عبد الرحيم السبت 29 دجنبر 2018 - 18:45
تعددت الاسباب و الموت واحد على الجهاز الامني بالمغرب التحرك لانقاد البلاد من جرائم لم نألفها من قبل
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3 - مغربي لاديني السبت 29 دجنبر 2018 - 18:45
القاسم المشترك بين كل الارهابيين الاسلاميين هو الفكر السلفي الوهابي المتطرف..
هناك المحرض والمنفد .. اعدموهم كلهم.
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4 - ما زال نعود و نولي السبت 29 دجنبر 2018 - 18:46
خيوط الجريمة الدولية بدات تتبان.. كاين الغموض و بزاف عاد.. و حلو عينيكوم المغاربة
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5 - المغربي الحر السبت 29 دجنبر 2018 - 18:46
يجب تعميق البحث ربما السويسري مجرد عميل مجند من طرف مخابرات و يشتغل لحساب دولة تريد بالمغرب شرا و هو لا متطرف و لا متدين فقط يتظاهر بذلك.
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6 - عازب عن العمل السبت 29 دجنبر 2018 - 18:46
ها المعقول ، أحسن عقوبة لهذا الارهابي الاعدام لانه رأس الحربة
الارهاب ليس له جنسية
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7 - المسلمون اولى السبت 29 دجنبر 2018 - 18:49
وما الجديد في قضية افران هل تم القبض على الجناة .
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8 - Jaafar السبت 29 دجنبر 2018 - 18:50
السلام عليكم جميل وشيء مشجع ان ننتمي لدولة تحد من شحد التطرف والارهاب ولمن المحزن التواجد في دولة غنية لدرجة الثخمة وشعبها يعيش في المجاعة
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9 - المغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 18:52
وماذا عن المدعو "أبو النعيم" الذي يكفر الدولة والأحزاب، ويحرض على المثقفين والسياسيين والدولة ككل؟

ألا يشكل خطرا وتهديدا للأمن العام؟ أم أن له من يحميه؟
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10 - محمد السبت 29 دجنبر 2018 - 18:58
اتعبتمونا بالعدد الكبير المشتبه بهم بينما شرطة الدول المتقدمة تلزم البحث و الصمت حتى الوصول إلى النتيجة الاجابية.
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11 - marocain السبت 29 دجنبر 2018 - 18:59
«سويسري، يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب»
ما هو أصله بالضبط ؟
لا أظن أنه أشقر و أمه تسمى "آن ـ صوفي : Anne-Sophie" و أبوه يدعى "مارك ـ أنطوان : Marc-Antoine"
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12 - مغربي مغترب السبت 29 دجنبر 2018 - 19:01
كنت اشك في وجود أجانب يشتغلون مع المتطرفين ومع الإنفصاليين والآن تأكد شكي وخصوصا وأن المشتبه به من أصول إسبانية ويحمل الجنسية السويسرية
والسؤال : هل يشتغل مع أجهزة مخابراتية أم مع داعش وما شابهها ؟
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13 - محمد السبت 29 دجنبر 2018 - 19:04
تبينو أكثر غالبا ستجدونه يهودي صهيوني هكذا يفعلون و هم من صنع الإرهاب في العالم
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