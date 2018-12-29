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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف فتاة ضمن عصابة تحترف السرقة

الشرطة توقف فتاة ضمن عصابة تحترف السرقة

الشرطة توقف فتاة ضمن عصابة تحترف السرقة
هسبريس من الرباط
السبت 29 دجنبر 2018 - 21:20

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أربعة أشخاص، من بينهم فتاة؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة بالعنف والاختطاف والاحتجاز.

وكان المشتبه فيهم الأربعة، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، عمدوا إلى استدراج ضحية عن طريق الفتاة، قبل أن يقوموا باحتجازه ونقله تحت التهديد إلى ضواحي مدينة مكناس، وهناك عمدوا إلى تجريده من سيارته الخاصة وممتلكاته الشخصية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته فقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش عن استرجاع السيارة المسروقة، وضبط أسلحة بيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع يشتبه في استخدامها في اقتراف السرقة. كما تم ضبط أختام في اسم شركة خاصة ومنقولات يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الموقوفين.

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