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كُتّاب وآراء
مصرع 3 أشخاص في حادث سير بـ"أكادير أوفلا"
أدى سقوط سيارة في منحدر بمنطقة أكادير أوفلا، اليوم السبت، إلى مصرع شخصين على الفور؛ فيما توفي شخص ثالث في طريقه إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير. كما خلفت الحادثة جرح اثنين من ركاب السيارة، وصفت حالتهما الصحية بـ"الحرجة".
الحادثة المميتة استنفرت مختلف السلطات الأمنية والطبية والوقاية المدنية؛ وفتحت المصلحة الولائية لحوادث السير بولاية أمن أكادير تحقيقا في ظروفها وأسبابها.
وأشرفت السلطات الأمنية على عملية نقل جثامين المفارقين للحياة إلى مستودع الأموات بمستشفى أكادير، والمصابين إلى قسم المستعجلات، حيث يجري التحقيق من أجل تحديد الهويات وظروف سقوط السيارة أسفل منحدر أكادير أوفلا.