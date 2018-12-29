24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي (5.00)

  2. أوجار يعد البيضاء بـ"قصر العدالة" ويوصي المحامين بتحمل الأمانة (5.00)

  3. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  4. أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية (5.00)

  5. "بيت الشعر" يقدم حصيلة أعماله الأدبية في 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع 3 أشخاص في حادث سير بـ"أكادير أوفلا"

مصرع 3 أشخاص في حادث سير بـ"أكادير أوفلا"

مصرع 3 أشخاص في حادث سير بـ"أكادير أوفلا"
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 29 دجنبر 2018 - 20:05

أدى سقوط سيارة في منحدر بمنطقة أكادير أوفلا، اليوم السبت، إلى مصرع شخصين على الفور؛ فيما توفي شخص ثالث في طريقه إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير. كما خلفت الحادثة جرح اثنين من ركاب السيارة، وصفت حالتهما الصحية بـ"الحرجة".

الحادثة المميتة استنفرت مختلف السلطات الأمنية والطبية والوقاية المدنية؛ وفتحت المصلحة الولائية لحوادث السير بولاية أمن أكادير تحقيقا في ظروفها وأسبابها.

وأشرفت السلطات الأمنية على عملية نقل جثامين المفارقين للحياة إلى مستودع الأموات بمستشفى أكادير، والمصابين إلى قسم المستعجلات، حيث يجري التحقيق من أجل تحديد الهويات وظروف سقوط السيارة أسفل منحدر أكادير أوفلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.