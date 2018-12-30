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الرئيسية | حوادث | بتر أصابع طفل بـ"متفجرات الفوسفاط" في خريبكة

بتر أصابع طفل بـ"متفجرات الفوسفاط" في خريبكة

بتر أصابع طفل بـ"متفجرات الفوسفاط" في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأحد 30 دجنبر 2018 - 10:10

نُقل طفل يبلغ من العمر 13 سنة من الجماعة القروية أولاد عزوز، ضواحي خريبكة، إلى مدينة الدار البيضاء قصد تلقي العلاجات؛ وذلك نتيجة إصابته بجروح خطيرة على مستوى الأطراف والوجه بسبب مادة متفجرة.

وعن ظروف الإصابة، أوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المعني بالأمر عثر على قطعة من المتفجرات التي تستعمل في استخراج مادة الفوسفاط بالأوراش المنتشرة في المنطقة، دون أن يعي خطورة العبث ببقايا تلك المواد القابلة للانفجار.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفضول دفع الطفل إلى محاولة اكتشاف مكونات القطعة التي عثر عليها ،في منطقة تابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، لتنفجر بقوة أدت إلى بتر أصابع يده وإصابة رجليه ووجهه بجروح متفاوتة الخطورة.

وحلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا حول الواقعة التي أثارت من جديد النقاش حول خطورة استعمال المتفجرات لاستخراج الفوسفاط بالقرب من المباني السكنية ضواحي مدينة خريبكة، خاصة بالجماعتين القرويتين أولاد عزوز والمفاسيس وما جاورهما.

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