الأمن يتدخل ضد متسلح بأدوات حادّة في مدينة فاس

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن العمومي التابعة لولاية أمن فاس من توقيف شخص، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وهو متلبس بحيازة شفرات حادة وأسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد أمن الأشخاص والممتلكات.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به بساحة بوجلود بالقرب من حي البطحاء، بإرشاد من أحد المواطنين الذي اشتبه في سلوكاته المضطربة، وهو ما تعاملت معه عناصر الشرطة بجدية، إذ قامت بالتدخل وتوقيف المشتبه به متلبسا بحيازة خمس أدوات حادة مطلية بلون قاتم، عبارة عن شفرتين ومدية وسكينين صغيرين قابلين للطي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات القضية، بينما تم نقل الشخص الموقوف إلى قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى من أجل إخضاعه للخبرة الطبية للتحقق من وضعه العقلي.