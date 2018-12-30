24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أزمة الحوار الاجتماعي (5.00)

  2. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  3. أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية (5.00)

  4. "بيت الشعر" يقدم حصيلة أعماله الأدبية في 2018 (5.00)

  5. "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يتدخل ضد متسلح بأدوات حادّة في مدينة فاس

الأمن يتدخل ضد متسلح بأدوات حادّة في مدينة فاس

الأمن يتدخل ضد متسلح بأدوات حادّة في مدينة فاس
هسبريس من الرباط
الأحد 30 دجنبر 2018 - 08:35

تمكنت عناصر الأمن العمومي التابعة لولاية أمن فاس من توقيف شخص، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وهو متلبس بحيازة شفرات حادة وأسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد أمن الأشخاص والممتلكات.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به بساحة بوجلود بالقرب من حي البطحاء، بإرشاد من أحد المواطنين الذي اشتبه في سلوكاته المضطربة، وهو ما تعاملت معه عناصر الشرطة بجدية، إذ قامت بالتدخل وتوقيف المشتبه به متلبسا بحيازة خمس أدوات حادة مطلية بلون قاتم، عبارة عن شفرتين ومدية وسكينين صغيرين قابلين للطي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات القضية، بينما تم نقل الشخص الموقوف إلى قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى من أجل إخضاعه للخبرة الطبية للتحقق من وضعه العقلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.