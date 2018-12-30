أمن إمزورن يودِع مختلا بمستشفى الأمراض العقلية

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر أمني بأن مفوضية الشرطة بمدينة إمزورن أودعت شخصا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، بعدما أكدت الخبرة الطبية خلله العقلي، في إطار قضية يتابع فيها بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت عناصر من مفوضية أمن مدينة إمزورن قد أوقفت المشتبه به، البالغ من العمر 31 سنة، بعدما اعتدى على أحد المصلين بمسجد الإمام مالك بالسلاح الأبيض بدون سبب ظاهر أو منطقي، متسببا له في جروح طفيفة.