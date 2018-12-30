24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أزمة الحوار الاجتماعي (5.00)

  2. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  3. أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية (5.00)

  4. "بيت الشعر" يقدم حصيلة أعماله الأدبية في 2018 (5.00)

  5. "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن إمزورن يودِع مختلا بمستشفى الأمراض العقلية

أمن إمزورن يودِع مختلا بمستشفى الأمراض العقلية

أمن إمزورن يودِع مختلا بمستشفى الأمراض العقلية
هسبريس من الرباط
الأحد 30 دجنبر 2018 - 05:15

أفاد مصدر أمني بأن مفوضية الشرطة بمدينة إمزورن أودعت شخصا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، بعدما أكدت الخبرة الطبية خلله العقلي، في إطار قضية يتابع فيها بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت عناصر من مفوضية أمن مدينة إمزورن قد أوقفت المشتبه به، البالغ من العمر 31 سنة، بعدما اعتدى على أحد المصلين بمسجد الإمام مالك بالسلاح الأبيض بدون سبب ظاهر أو منطقي، متسببا له في جروح طفيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.