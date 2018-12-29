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كُتّاب وآراء
اصطدام حافلة وشاحنة يسقط قتيلين و14 جريحا
أفاد مصدر طبي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس أن شخصين لقيا مصرعهما في حادث، اليوم السبت، إثر اصطدام حافلة للنقل الحضري بمقطورة شاحنة كانت مركونة على جانب الطريق الرئيسية بمركز أولاد الطيب بضواحي فاس.
وأوضح مصدر هسبريس أن اثنين من ركاب الحافلة فارقا الحياة بعد لحظات من وصولهما المستشفى متأثرين بجروحهما البليغة، مشيرا إلى أنه تم استقبال 14 مصابا آخر، بينهم أربعة تم الاحتفاظ بهم تحت العناية الطبية، نظرا إلى إصاباتهم الحرجة.
وكانت الحافلة المذكورة قادمة من مركز عين الشكاك نحو مدينة فاس وعلى متنها عدد من الركاب حين تعرضت لهذا الحادث.