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تسجيل هزة أرضية بقوة 3,9 درجات في ورزازات
السبت 29 دجنبر 2018 - 23:55
شهدت مناطق بإقليم ورزازات هزة أرضية متوسطة القوة، ليل اليوم السبت، أحست بها الساكنة المحلية.
هذه الهزة همت جماعات خزامة وتلوين وترميكت ومدينة ورزازات، حيث سجلت في حدود الساعة العاشرة ليلا و48 دقيقة وبلغت قوتها 3.9 درجات على سلم ريشتر.
جدير بالذكر أن إقليم ورزازات يعرف من حين إلى آخر مثل هذه الهزات الأرضية، التي لم يسبق لها أن خلفت أي خسائر مادية أو بشرية.