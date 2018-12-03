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الرئيسية | حوادث | عرض متورطين في مقتل السائحتين على القضاء

عرض متورطين في مقتل السائحتين على القضاء

عرض متورطين في مقتل السائحتين على القضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 30 دجنبر 2018 - 11:15

جرى، صباح اليوم، تقديم 15 موقوفا على ذمة قضية مقتل الساحتين الاسكندنافيتين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، بعد إخضاعهم للحراسة النظرية، ومن بينهم المتورطون الأربعة.

ومن المرتقب أن يُوضع الموقوفون، بعد العرض على قاضي التحقيق، بالسجن، في إطار الاعتقال الاحتياطي، إلى حين الشروع في المحاكمة.

وقد عُثر، صباح الاثنين 17 دجنبر، على سائحتين أجنبيتين مقتولتين بطريقة بشعة بمنطقة "شمهروش"، بدائرة جماعة إمليل التابعة لإقليم الحوز ضواحي مراكش.

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