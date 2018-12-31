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كُتّاب وآراء
مصالح أمن مراكش تحيل نصابا على النيابة العامة
قدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأحد، أمام أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا في عقده الرابع من أجل تهمة النصب والاحتيال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الجمعة الماضي، بعدما تقدم مسؤول إحدى وكالات كراء السيارات بشكاية لدى مصالح الدائرة الأمنية الحادية عشرة بمراكش، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، لتفتح هذه المصالح الأمنية بحثا أسفر عن اعتقال الشخص المعني بإحدى المقاهي بباب دكالة داخل المجال الترابي للمدينة العتيقة.
وكان الشخص الموقوف على ذمة التحقيق في هذا الملف يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لاقترافه سلسلة من السرقات الموصوفة والنصب والاحتيال على العديد من وكالات كراء السيارات، بكل من الرباط ومراكش، وتورطه في بيعها لآخرين.
يذكر أن العناصر الأمنية التي أوقفت هذا النصاب حجزت لديه ثلاث سيارات في ملكية وكالتين لكراء السيارات بكل من الرباط ومراكش، ومبلغا ماليا وهاتفا نقالا ومفتاح سيارة أخرى.
ويشار إلى أن السيارات المحجوزة تم إيداعها بالمحجز البلدي، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.