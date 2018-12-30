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كُتّاب وآراء
4 قتلى .. حصيلة ضحايا حادثة "أكادير أوفلا"
ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة السير التي نجمت عن سقوط عربة خفيفة أسفل منحدر طريق أكادير أوفلا، السبت، إلى أربعة قتلى، حيث لفظ شخص رابع من ركاب السيارة أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وكانت سيارة خفيفة، كان على متنها خمسة أشخاص، أربعة منهم تلاميذ بالمستوى الثانوي، قد هوت بمنحدر أكادير أوفلا، بعد زوال السبت، مخلفة مقتل شخصين على الفور، فيما توفي ثالث في طريقه إلى المستشفى.
كما خلفت الحادثة المميتة جرح إثنين آخرين، إصابة أحدهما كانت بليغة فأودت بحياته صباح اليوم بالمستشفى، فيما استقرت حالة الجريح الثاني، وفق مصادر طبية.
وفتحت المصلحة الولائية لحوادث السير بولاية أمن أكادير تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات سقوط السيارة في منحدر قصبة أكادير أوفلا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.