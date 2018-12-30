هذه التهم الموجهة للمشتبه فيهم بقتل السائحتين

هسبريس من الرباط

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التهم الموجهة للمشتبه فيهم الـ15 بارتكاب جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بضواحي مدينة مراكش يوم 17 دجنبر الجاري، الذين أحيلوا، صباح اليوم، على قاضي التحقيق.

والتمست النيابة العامة من القاضي التحقيق مع الموقوفين من أجل أعمال إرهابية، من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بالإرهاب.

كما التمست النيابة العامة من القاضي الأمر باعتقالهم احتياطيا، وينتظر أن يتخذ قراره اليوم بشأن الملتمس بإجراء التحقيق المقدم إليه.

وكشف بلاغ الوكيل العام للملك أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مازال يواصل البحث في القضية، وينتظر تقديم سبعة أشخاص آخرين مشتبه فيهم يوجدون تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة.