24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بؤس التأويل الأيديولوجي المتطرّف للدين
- حتى لا تتهاوى مكتسباتُ المفهوم الجنائي
- بومالن دادس .. "مدينة استراتيجية" تبتلع أحلام الراغبين في الاستثمار
- "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا"
- الإرهاب في ميزان القانون
ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)
"الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا (3.00)
هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ (2.50)
- هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ - (95)
- خبير: دعم دونالد ترامب لمغربية الصحراء لم يقدّمه أي رئيس أمريكيّ - (87)
- بعد الإمارات والبحرين .. هل يجدد المغرب اعترافه بنظام بشار الأسد؟ - (85)
- امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة - (68)
- "جريمة شمهروش" تطيح بسويسري يسكن المغرب - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه التهم الموجهة للمشتبه فيهم بقتل السائحتين
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التهم الموجهة للمشتبه فيهم الـ15 بارتكاب جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بضواحي مدينة مراكش يوم 17 دجنبر الجاري، الذين أحيلوا، صباح اليوم، على قاضي التحقيق.
والتمست النيابة العامة من القاضي التحقيق مع الموقوفين من أجل أعمال إرهابية، من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بالإرهاب.
كما التمست النيابة العامة من القاضي الأمر باعتقالهم احتياطيا، وينتظر أن يتخذ قراره اليوم بشأن الملتمس بإجراء التحقيق المقدم إليه.
وكشف بلاغ الوكيل العام للملك أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مازال يواصل البحث في القضية، وينتظر تقديم سبعة أشخاص آخرين مشتبه فيهم يوجدون تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة.