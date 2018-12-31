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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يحجز كمية "ماحيا" بضواحي خريبكة
تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، أمس الأحد، من حجز دراجة نارية، وكمية من مسكر ماء الحياة كانت معدة للترويج والاستهلاك انطلاقا من دوار العامريات الواقع بالجماعة القروية أولاد عبدون، ومنه إلى باقي الدواوير والمناطق المجاورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن كمية "الماحيا" المحجوزة تقدّر بحوالي 100 لتر جاهزة للاستهلاك، فيما تمكنت مصالح الدرك الملكي من تحديد هوية صاحبها، ويتعلق الأمر بشخص في الثلاثينات من العمر، له سوابق قضائية في المجال ذاته، ويشكل موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية تأتي في إطار حملات تمشيطية استباقية بمناسبة نهاية السنة الميلادية، بهدف تجفيف منابع المخدرات والمشروبات الكحولية التي يزداد الطلب عليها في مثل هذه المناسبات.