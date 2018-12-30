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كُتّاب وآراء
مواجهات خطيرة بالسكاكين والهراوات ناحية مراكش
نشب صراع عنيف استعملت فيه الحجارة والأسلحة البيضاء والهراوات، اليوم الأحد، بجماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش، بين سكان دوار أولاد مسعود ومجموعة من الأشخاص من خارج المنطقة، بسبب نزاع قديم حول أرض فلاحية، ما أدى إلى توقيف شخصين وإصابة آخرين وإلحاق خسائر مادية بدراجة ثلاثية العجلات.
وكادت الأمور تتطور إلى الأسوأ وتخلف ضحايا في الأرواح، لولا تدخل مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي دفعت بأفراد من القوات العمومية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لإخماد لهيب هذا الصراع، الذي تمت السيطرة عليه في الوقت المناسب.
وخلفت الأحداث المذكورة توقيف عنصر واحد من الدوار وصاحب الدراجة ثلاثية العجلات، وإصابة ما يزيد عن أربعة أشخاص برضوض متفاوتة الخطورة، نقلوا إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، على وجه السرعة، لتلقي العلاجات الضرورية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن العقار بهذه المنطقة أصبح يسيل اللعاب، وأن السلطة المحلية تدخلت مرارا وتكرارا للوصول إلى حل ودي بين الطرفين.