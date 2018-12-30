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الرئيسية | حوادث | نزهة أسرية تنتهي بمأساة غرق أب وابنته بأكادير

نزهة أسرية تنتهي بمأساة غرق أب وابنته بأكادير

نزهة أسرية تنتهي بمأساة غرق أب وابنته بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:08

لقيت طفلة وأبوها مصرعهما غرقا في إحدى البرك المائية الواقعة في طريق الجماعة الترابية "إيموزار إداوتنان"، مساء اليوم، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثتيهما، بحضور السلطات المحلية والأمنية.

وفي تفاصيل الواقعة المأساوية، كان أفراد الأسرة، التي يشتغل ربها سائقا لسيارة أجرة، في نزهة إلى منطقة إيموزار إداوتنان، وكانت الطفلة بجانب أبيها الذي كان منهمكا في غسل الأواني بجانب بركة مائية، فانزلقت فجأة إلى قاع البركة ولقيت مصرعها غرقا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب، في محاولة منه لإنقاذ ابنته، اقتحم البركة سباحة، غير أنه لقي بدوره حتفه غرقا.

وحلّت بمكان الحادثة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، وعملت على انتشال جثتي الضحيتين وتوجيههما إلى مستوع الأموات، مع فتح تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - lolo الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:15
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة و يصبر أهلهم
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2 - حسن الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:18
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين.وارزق اهلهم الصبر والسلوان. انها حقا فاجعة .لله ما اعطى ولله ما اخذ..
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3
3 - روازنة الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:19
لا حول ولا قوة الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
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2
4 - khaald الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:20
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم
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5 - Mohammed italy الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:23
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم تغمدهما برحمتك و اسكنهما فسيح جنانك آمين يارب العالمين
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6 - ولد البلاد الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:24
إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم صبر عائلتهم و اجعلهم من الشهداء إن شاء الله
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7 - assifnwourgh الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:27
ما شاء الله و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم اجعلهم مع الشهداء.. و ارزق أهلهم الصبر و السلوان..
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8 - خالد مهاجر الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:28
نسأل الله عزوجل أن يرحم الأب وأن يكسنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
اما البنت فهي صغيرة فنسأل الله أن تكون نورا وضياء لأبيها و أميها يوم لا ينفع مال وهذا بنون .
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9 - jad الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:30
لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمهم ويصبر عائلتهم يارب، لواحد ديما يرد لبال ملي يكون في نزهة راه الأطفال صعاب
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10 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:31
لا حول و لا قوة إلا بالله
و إنا لله و إنا إليه راجعون.
اللهم أجعل قبريهما روضتين من رياض الجنة.
اللهم ألهم ذويهما الصبر و السلوان.
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11 - آية دعاء الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:33
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهما وارزق عائلتيهما الصبر والسلوان
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