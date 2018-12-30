24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حتى لا تتهاوى مكتسباتُ المفهوم الجنائي
- "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا"
- الإرهاب في ميزان القانون
- إقالة الطاير تكلف "وداد تمارة" 37 مليون سنتيم
- توزيع نظارات طبية على ضعاف البصر في أزيلال
ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)
- هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ - (117)
- امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة - (69)
- السلطات المحلية توقف متورطا في جريمة قطع رأس امرأة بواد إفران - (61)
- بداية العام الجديد تأتي بانخفاضات في أسعار المحروقات بالمغرب - (55)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يستقبل 2019 بملفات حارقة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نزهة أسرية تنتهي بمأساة غرق أب وابنته بأكادير
لقيت طفلة وأبوها مصرعهما غرقا في إحدى البرك المائية الواقعة في طريق الجماعة الترابية "إيموزار إداوتنان"، مساء اليوم، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثتيهما، بحضور السلطات المحلية والأمنية.
وفي تفاصيل الواقعة المأساوية، كان أفراد الأسرة، التي يشتغل ربها سائقا لسيارة أجرة، في نزهة إلى منطقة إيموزار إداوتنان، وكانت الطفلة بجانب أبيها الذي كان منهمكا في غسل الأواني بجانب بركة مائية، فانزلقت فجأة إلى قاع البركة ولقيت مصرعها غرقا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأب، في محاولة منه لإنقاذ ابنته، اقتحم البركة سباحة، غير أنه لقي بدوره حتفه غرقا.
وحلّت بمكان الحادثة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، وعملت على انتشال جثتي الضحيتين وتوجيههما إلى مستوع الأموات، مع فتح تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين.وارزق اهلهم الصبر والسلوان. انها حقا فاجعة .لله ما اعطى ولله ما اخذ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم صبر عائلتهم و اجعلهم من الشهداء إن شاء الله
اما البنت فهي صغيرة فنسأل الله أن تكون نورا وضياء لأبيها و أميها يوم لا ينفع مال وهذا بنون .
و إنا لله و إنا إليه راجعون.
اللهم أجعل قبريهما روضتين من رياض الجنة.
اللهم ألهم ذويهما الصبر و السلوان.