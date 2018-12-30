نزهة أسرية تنتهي بمأساة غرق أب وابنته بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقيت طفلة وأبوها مصرعهما غرقا في إحدى البرك المائية الواقعة في طريق الجماعة الترابية "إيموزار إداوتنان"، مساء اليوم، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثتيهما، بحضور السلطات المحلية والأمنية.

وفي تفاصيل الواقعة المأساوية، كان أفراد الأسرة، التي يشتغل ربها سائقا لسيارة أجرة، في نزهة إلى منطقة إيموزار إداوتنان، وكانت الطفلة بجانب أبيها الذي كان منهمكا في غسل الأواني بجانب بركة مائية، فانزلقت فجأة إلى قاع البركة ولقيت مصرعها غرقا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب، في محاولة منه لإنقاذ ابنته، اقتحم البركة سباحة، غير أنه لقي بدوره حتفه غرقا.

وحلّت بمكان الحادثة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، وعملت على انتشال جثتي الضحيتين وتوجيههما إلى مستوع الأموات، مع فتح تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.