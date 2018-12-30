الدرك يحقق في مقتل تاجر في جماعة بشفشاون

أيوب صدور

باشرت عناصر من الدرك الملكي بإقليم شفشاون تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثة تظهر عليها آثار الدم والتعنيف بمركز سبت بني سميح بالإقليم ذاته.

ووفق مصادر هسبريس، فإن جثة شخص استنفرت مصالح الدرك الملكي بعدما وجدت مرمية بالشارع العام وآثار الدم متناثرة على جدار حائط غير بعيد عن منزل الضحية، الذي كان يمتلك متجرا للمواد الغذائية.

واستحضرت المصادر ذاتها إفلات الهالك من عمليات سرقة لثلاث مرات على التوالي، غير مستبعدة الجانب الإجرامي للواقعة، لا سيما وأن الهالك تعرض لإصابة في الرأس عجّلت بمفارقته الحياة.

وكشفت مصادر محلية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن عملية تفتيش دقيقة طالت ملابس المفارق للحياة من قبل مقترفي الفعل الإجرامي، مبرزة أن عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية انتقلت إلى مكان الحادث من أجل التوصل إلى ظروف وملابسات الوفاة وتوقيف الجناة.

عبد المجيد أحارز، فاعل حقوقي، قال لهسبريس إن "الضحية قتل غدرا من طرف عصابة إجرامية كانت تتربص به بعدما فشلت في مسعاها خلال محاولات مماثلة سابقة"، مشيرا إلى كون "الهالك كان معروفا بكرمه وإقراضه كل من قصده".

وأضاف المتحدث أن "الجناة استغلوا الغياب الكلي والتام للأمن بمركز بني سميح، الذي يعج بالغرباء المنحدرين من جميع ربوع المملكة ويقيمون بالجماعة لأزيد من 30 سنة وأغلبهم من الفارين من العدالة"، داعيا السلطات المحلية إلى تنظيم دوريات والتحقيق مع الغرباء المعمرين بالمركز الذي أصبح قبلة للمنحرفين وتوقيف الجناة لاستتباب الأمن بالمنطقة.