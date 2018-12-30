قتيلان وجرحى في حادثة سير بنواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخصان مصرعهما على الفور، في حين أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الأحد، بعد تعرضهم لحادثة سير إثر اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين، كانتا متجهتين من مدينة الجديدة نحو البيضاء، على مستوى الطريق السيار، في النقطة الكيلومترية 106 بالنفوذ الترابي لحد السوالم إقليم برشيد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث استدعى انتقال عناصر من الدرك الملكي لمركز حد السوالم سرية برشيد، وممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث عملوا على نقل الجرحى، حالة اثنين منهم خطيرة، إلى مستعجلات مستشفى برشيد لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت عناصر درك السوالم بحثا في الحادثة لإجلاء ملابساتها، وتحديد المسؤوليات، بعد وضع أحد السائقين تحت الحراسة النظرية.

وموازاة مع ذلك تم نقل جثتي الهالكين عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع الجثث بمشفى برشيد، قصد المعاينة والفحص، أو التشريح عند الضرورة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.