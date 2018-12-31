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الرئيسية | حوادث | مخدرات صلبة تجرّ 4 أشخاص بخريبكة إلى القضاء

مخدرات صلبة تجرّ 4 أشخاص بخريبكة إلى القضاء

مخدرات صلبة تجرّ 4 أشخاص بخريبكة إلى القضاء
هسبريس من خريبكة
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 09:39

تمكنت عناصر تابعة لسرية الدرك الملكي بخريبكة، عشية أمس، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج واستهلاك "الكوكايين"، كل حسب المنسوب إليه.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العملية بدأت بإيقاف شخصين كانا يستهلكان "الكوكايين" بمدينة خريبكة، وبعد التحقيق معهما في محاضر قانونية تم تحديد هوية مزوّدهما بتلك المادة المخدرة ومكانه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الدرك الملكي انتقلت إلى أحد الدواوير التابعة للجماعة القروية بني يخلف بضواحي مدينة خريبكة، حيث تم إيقاف المعني بالأمر وأحد مساعديه، وحجز كمية من "الكوكايين" الجاهزة للترويج والاستهلاك، إضافة إلى حجر مبلغ مالي وسيارة خفيفة كان يستعملها المتهم الرئيسي في تنقلاته.

وأسفرت التحريات التي باشرها المحققون عن تحديد هوية شخص يقطن بمدينة البروج، يشتبه في وقوفه وراء توفير مخدر "الكوكايين" بالمنطقة، حيث أشارت مصادر الجريدة إلى أن البحث جارٍ من أجل إيقافه.

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