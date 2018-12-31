24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:29
|13:35
|16:10
|18:32
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وهبي: قياديون في "البام" يتمسكون بالكراسي .. وطيف العماري تبدد
- "الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا
- هكذا انتقلت صناعة النسيج واللباس بفاس من الانتعاش إلى الانتكاس
- نهاية السنة
- "قريقيبة وبِيبِيّا ومُهنّد" .. أوصاف "عنصرية" تستفز اللاعبين بالمغرب
ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)
- عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب - (113)
- بداية العام الجديد تأتي بانخفاضات في أسعار المحروقات بالمغرب - (64)
- "الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا - (53)
- ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج - (44)
- تقرير يرصُد منْع النساء من الهاتف في مناطق بـ"المغرب المنسي" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخدرات صلبة تجرّ 4 أشخاص بخريبكة إلى القضاء
تمكنت عناصر تابعة لسرية الدرك الملكي بخريبكة، عشية أمس، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج واستهلاك "الكوكايين"، كل حسب المنسوب إليه.
وأوضحت مصادر الجريدة أن العملية بدأت بإيقاف شخصين كانا يستهلكان "الكوكايين" بمدينة خريبكة، وبعد التحقيق معهما في محاضر قانونية تم تحديد هوية مزوّدهما بتلك المادة المخدرة ومكانه.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الدرك الملكي انتقلت إلى أحد الدواوير التابعة للجماعة القروية بني يخلف بضواحي مدينة خريبكة، حيث تم إيقاف المعني بالأمر وأحد مساعديه، وحجز كمية من "الكوكايين" الجاهزة للترويج والاستهلاك، إضافة إلى حجر مبلغ مالي وسيارة خفيفة كان يستعملها المتهم الرئيسي في تنقلاته.
وأسفرت التحريات التي باشرها المحققون عن تحديد هوية شخص يقطن بمدينة البروج، يشتبه في وقوفه وراء توفير مخدر "الكوكايين" بالمنطقة، حيث أشارت مصادر الجريدة إلى أن البحث جارٍ من أجل إيقافه.