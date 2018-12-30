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الرئيسية | حوادث | حجز أطنان "مقويات جنسية" غير مرخصة بوجدة

حجز أطنان "مقويات جنسية" غير مرخصة بوجدة

حجز أطنان "مقويات جنسية" غير مرخصة بوجدة
هسبريس من الرباط
الأحد 30 دجنبر 2018 - 23:10

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة مسير شركة، للاشتباه في إدارته ورشتين سريتين تستغلان في صناعة مواد ذات طبيعة شبه طبية بدون ترخيص، وترويج مواد استهلاكية مضرة بالصحة العامة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى كون المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، يشرف على معملين يستغلان في صناعة مواد شبه طبية.

ويصنع المعملان مواد عبارة عن مكملات غذائية ومقويات جنسية، يتم تحضيرها باستعمال مواد طبيعية وأخرى كيماوية، قبل أن يعمد إلى ترويجها بأسواق المنطقة بشكل غير مشروع.

وقد أظهرت المعاينات الأولية أن تلك المواد غير صالحة للاستهلاك.

وحسب البلاغ، فقد مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن، بحضور السلطات الصحية والبلدية المختصة، من حجز 7.5 أطنان من المواد الأولية والمصنعة، عبارة عن تمور وعسل ومركبات كيماوية مغشوشة، فضلا عن معدات تستخدم في تصنيع وتلفيف هذه المنتجات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. فيما تم وضع عينات من المواد المحجوزة رهن إشارة المصالح المختصة قصد إخضاعها للخبرات التقنية.

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