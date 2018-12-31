سقوط من درج "مول" يصرع قاصرا بمدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي قاصر، يبلغ من العمر حوالي 15 ربيعا، مصرعه، ليلة الأحد، متأثر بإصابته البليغة الناجمة عن سقوطه من أعلى الدرج الآلي لـ"مول" تجاري وسط مدينة فاس.

ووفق مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث، الذي استنفر مصالح الأمن، أسفر عن سقوط الضحية على رأسه وارتطامه بالأرضية الإسمنتية للمركب التجاري المذكور، حيث لم يترك له علو الدرج وقوة الارتطام فرصة للنجاة.

وقد فتحت مصالح الضابطة القضائية لولاية أمن فاس تحقيقا حول ملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الضحية نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.