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كُتّاب وآراء
شفشاون تسجل 29 حالة انتحار خلال سنة 2018
أقدمت طفلة على وضع حد لحياتها شنقا، مساء الأحد، بدوار تجيت الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، بواسطة حبل لفته حول عنقها ووصلته بشجرة بالقرب من منزل أسرتها، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وذكرت مصادر هسبريس أن الهالكة أقدمت على إنهاء حياتها شنقا في ظروف غامضة وأسباب مازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى عين المكان وأشرفت على نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية في ربيعها الـ13، ولم تكن تعاني من أي اضطراب أو مرض نفسي، بينما حالة الانتحار المسجلة تعد الـ29 من نوعها بالإقليم.