هتك عرض قاصر توحدي يرسل خمسينيا إلى القضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل، على مستوى جماعة عين حرودة، ضواحي مدينة المحمدية، تتعلق بهتك عرض قاصر مصاب بمرض التوحد من طرف رجل خمسيني.

وحسب مصادر محلية، فإن أسرة الطفل، الذي لا يتجاوز عمره 16 سنة، اكتشفت، بحر الأسبوع الماضي، تعرض ابنها المريض بالتوحد للاغتصاب، بعدما أخبر الضحية أحد أقرانه لينتشر الخبر ويصل مسامع الأسرة القاطنة بدوار لحجر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأسرة عمدت، بعد استماعها لابنها وتأكيده تعرضه لهتك عرضه من طرف المتهم الذي يقطن بالقرب منهم لمرات عديدة مهددا إياه بالقتل في حال أفصح عن ذلك، إلى الاتصال بمصالح الدرك الملكي بعين حرودة لفتح تحقيق في الموضوع.

وأكدت مصادر الجريدة أن مصالح الدرك الملكي بسرية عين حرودة استمعت إلى الضحية، كما قامت بالتحقيق مع المتهم الذي اعترف خلال الاستماع إليه بالمنسوب إليه.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتهم نفى، خلال مثوله أمام ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي ومواجهته مع القاصر المصاب بالتوحد، التصريحات التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية؛ إلا أن الوكيل العام قرر متابعته في حالة اعتقال.

وينتظر أن يحال المتهم، في الأسبوع المقبل، على المحاكمة، التي يتوقع أن تتابعها بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية المهتمة بالأطفال لمؤازرة الضحية القاصر، بعد تعبير عدد من سكان عين حرودة عن تذمرهم من هذا السلوك.