24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:29
|13:35
|16:10
|18:32
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمهور وجدة يتلقى نبأ سعيدا قبل "إياب البطولة"
- محكمة التمييز البحرينية تؤكد سجن الناشط رجب
- النادي الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه وليد أزارو
- إسرائيل تمنح عشرات الهكتارات لمستوطنة جديدة
- قتلى ومفقودون بسبب انفجار في "أورال روسيا"
سوسيولوجي يمسك بـ11 مفتاحا لفهم "جريمة شمهروش" الإرهابية (5.00)
- بولتون يطالب سكان مخيمات تندوف بالعودة إلى الأقاليم الصحراوية - (116)
- الأمازيغية تودع العام .. تحرك أممي واستمرار دسترة "دون اهتمام" - (68)
- دعوة الملك للجزائر وهزائم البوليساريو تتصدران الدبلوماسية في 2018 - (60)
- رمي الملعب و"حكام بركان" بالقنينات يهدد جمهور الرجاء بالعقوبات - (44)
- والد "الطفل تميمي" ينفي التوصل بأموال وهدايا من اللاعب حكيمي - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل مصرع سائق وفتاة غرقا في أكادير
قال أقارب سائق التاكسي، الذي لقي مصرعه غرقا، يوم أمس الأحد، إن الفتاة التي حاول إنقاذها من قاع بِركة مائية في أحد المنتجعات السياحية القروية في منطقة "إيموزار إداوتنان" ليست ابنة الضحية.
وفي تفاصيل الحادثة المأساوية، أوردت المصادر ذاتها أن فتاة في العشرينيات من العمر، من بين خمس فتيات من جيران السائق اللواتي نقلهن إلى المنتجع سالف الذكر، كانت تهم بغسل الأواني في بركة مائية، قبل أن تنزلق إلى وسط البركة. وأمام صراخ رفيقات الفتاة، هرول السائق من أجل محاولة إنقاذها؛ غير أنه علق بالوحل، فقضى بدوره غرقا.
وقد جرت، اليوم الاثنين، مراسيم دفن جثمانيْ كل من الضحيتين، اللذين ينحدران من حي المسيرة في مدينة أكادير.
يذكر أن مصالح الدرك الملكي المختصة قد فتحت تحقيقا، من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة المأساوية.