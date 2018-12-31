هذه تفاصيل مصرع سائق وفتاة غرقا في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

قال أقارب سائق التاكسي، الذي لقي مصرعه غرقا، يوم أمس الأحد، إن الفتاة التي حاول إنقاذها من قاع بِركة مائية في أحد المنتجعات السياحية القروية في منطقة "إيموزار إداوتنان" ليست ابنة الضحية.

وفي تفاصيل الحادثة المأساوية، أوردت المصادر ذاتها أن فتاة في العشرينيات من العمر، من بين خمس فتيات من جيران السائق اللواتي نقلهن إلى المنتجع سالف الذكر، كانت تهم بغسل الأواني في بركة مائية، قبل أن تنزلق إلى وسط البركة. وأمام صراخ رفيقات الفتاة، هرول السائق من أجل محاولة إنقاذها؛ غير أنه علق بالوحل، فقضى بدوره غرقا.

وقد جرت، اليوم الاثنين، مراسيم دفن جثمانيْ كل من الضحيتين، اللذين ينحدران من حي المسيرة في مدينة أكادير.

يذكر أن مصالح الدرك الملكي المختصة قد فتحت تحقيقا، من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة المأساوية.