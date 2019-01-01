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الرئيسية | حوادث | الدركيون يحجزون أطنانا من "الكيف" في غفساي

الدركيون يحجزون أطنانا من "الكيف" في غفساي

الدركيون يحجزون أطنانا من "الكيف" في غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:15

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي من حجز ستة أطنان من القنب الهندي، كانت معدة لاستخلاص مخدر "الشيرا"، بأحد المنازل الكائنة بمركز أولاد صالح التابع لجماعة سيدي يحيى بني زروال ضواحي غفساي.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي، التي نفذت هذه العملية تحت الإشراف الميداني لقائد سرية الدرك الملكي لقرية ابا محمد، ألقت القبض خلال عملية المداهمة المذكورة على صاحب المنزل وابنه يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد جرى إتلاف كمية المخدرات المحجوزة، عبارة عن أربعة أطنان كيف مسحوق وطنين كيف سنابل، بعين المكان، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة وبتنسيق مع مصالح الجمارك.

وقد وُضع المشتبه فيهما، قصد البحث، تحت تدابير الحراسة النظرية قبل مثولهما أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية تاونات.

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