24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1118:3319:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري (5.00)

  2. المخترع البوعزاوي عضو في لجنة دولية للابتكار (5.00)

  3. "احتفالات البوناني" بالعاصمة .. الأمن يتدخل لتأمين "فرحة" المغاربة‎ (5.00)

  4. احتفالات "بُونانِي" .. الإقبال الكثيف للبيضاويّين يخدم مغنّين مغمورين (5.00)

  5. أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سوابق تلاحق الداعشي السويسري .. سرقة ومخدرت وعنف زوجي

سوابق تلاحق الداعشي السويسري .. سرقة ومخدرت وعنف زوجي

سوابق تلاحق الداعشي السويسري .. سرقة ومخدرت وعنف زوجي
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:00

معطيات جديدة كشفتها وكالة الأنباء السويسرية بخصوص المواطن السويسري الإسباني المعتقل على خلفية "جريمة الحوز" التي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين كانتا تقضيان عطلتهما بجبال منطقة إمليل، حيث بثت في قصاصة لها أن المعني بتدريب "الأدوات الإرهابية" سبق أن حكم عليه في الفترة ما بين 2007 و2013 بجرائم من قبيل "السرقة وتهريب المخدرات والإضرار بممتلكات الغير والاعتداء وإساءة المعاملة الزوجية".

وأضافت وكالة الأنباء السويسرية أنه "فور اشتباه السلطات السويسرية في انضمامه إلى الجماعات المتطرفة، غادر المتهم التراب السويسري صوب المغرب سنة 2015، وفق ما نقلته فلورانس دابوا، المتحدثة باسم الشرطة المحلية"، مشيرة إلى أنه "خالف القانون الفيدرالي السويسري غير ما مرة".

وتربط السلطات الفيدرالية السويسرية "اتصالات وثيقة مع المغرب وإسبانيا والنرويج والدانمارك، من أجل تبادل المعطيات بخصوص "إرهاب إمليل""، لافتة إلى أنها "لا تجري أية إجراءات جنائية في القضية؛ فمسؤولية التحقيق تقع على سلطات البلد الذي ارتكبت فيه العملية الإرهابية".

وفي السياق ذاته، كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني، أن المواطن السويسري الإسباني كان يقيم في أماكن قريبة من المناطق التي كان يوجد فيها المشتبه فيهم في ارتكابهم "جريمة شمهروش" في إقليم الحوز، وأضاف أن "علاقته بهم تقوم على تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية بآليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، حيث تم حجز بندقية صيد غير مرخص لها بحوزته كانت ستستعمل لأغراض إرهابية".

وتُورد المعطيات الأمنية الرسمية أن المواطن السويسري استفاد أيضا من إتقانه للغتين الفرنسية والإنجليزية للتواصل مع المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يوجد في وضعية هشاشة، بغرض تجنيدهم واستقطابهم في مخططات إرهابية.

وحسب بوبكر سبيك، فدخول هذا العنصر الأجنبي على خلفية "جريمة شمهروش" لا يعني أن "العملية لها طابع دولي أو تم تنفيذها وفقا لأجندات عابرة للحدود كما يمكن أن يفهم البعض؛ بل إن الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة استوحوا الأساليب من طرف التنظيمات الإرهابي، ولا تجمعهم علاقة بتنظيمات متطرفة أو بإيعاز أو تحريض من أشخاص خارج أرض الوطن".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن أنه تمكن، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من إيقاف مواطن سويسري، يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل، في إقليم الحوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - المغرب المغرب الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:18
الامر واضح جدا لمن آتاه الله البصيرة وهي ان هؤلاء الامجرمين ينطلقون من عقيدة راسخة عندهم ومنهج مرسوم لهم وهو التكفير ثم القتل ، والحمد لله انهم لم يصيبي اي شخص آخر قبل ان يتم القاء القبض عليهم داخل الحافلة وهذا راجع الى احترافية عناصر الشرطة لانه لو كان هؤلاء المجرمين احسو باي شيء لشرعو في ذبح ركاب تلك الحافلة واحد تلو الاخر لانهم كانو يتوفرون على اسلحة بيضاء ولكن لطف الله بالركاب وجزا الله خيرا عناصر الشرطة على التدخل باحترافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - هشام الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:21
كيفاش داعشي وسرقة وتهريب مخدرات ؟؟؟؟ وكيفاش لاخر داعشي عمر شي حد في الدوار ماشافو صلى ؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - mouhajir الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:22
AU MAROC DEPUIS 2015 ET VOUS AVEZ RIEN VU C'EST TRES GRAVE


MOUHAJIR
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - كسكاس الدين الاحمر الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:25
رؤؤس العمليات الارهابية التي مست المغرب في صطاش ماي فرنسي وهذا سويسري يبقى السؤال لماذا اتباع النصارى يمجدون الغرب ويحتقرون اخوانهم وها انتم تعرفون من يزعزع كيان المغاربة المسالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - رأي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:26
لقد قطع السفير السوسري بالمغرب عطلتة لتبرئة موطنه من هده التهم واليوم نسمع بأن الإرهاب محلى وأن السويسري بريئ لأنه غير عربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - H MEN الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:29
حتا وقع لي وقع عاد بان ليكم عندو سوابق,واش عندكم مخابرات او مخامرات خامرة حتى يتحرق الحريق عاد تفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - شوماش الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:33
تحية للأمن الوطني
المفزع في تصريحات السيد الناطق باسم الأمن الوطني هو أن المعتقل كان يحاول استقطاب مهاجري جنوب الصحراء. انهم القنبلة الموقوتة و الكارثة التي يمكن ان تنفجر في اية لحظة.
يجب اعادة النظر في وضعية هؤلاء. الحذر ثم الحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - ولد حميدو الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:35
كيف أنه عنده سوابق بسويسرا و حصل على الجنسية الإسبانية
افهم المعنى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.