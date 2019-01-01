"كيلوغرامات كوكايين" في أمعاء أجنبيين بالبيضاء

هسبريس من الرباط

كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد، في الدار البيضاء، من أمعاء شخصين أجنبيين، أحدهما من جنوب إفريقيا والثاني من دولة ناميبيا، بلغ وزنها الإجمالي 3 كيلوغرامات و700 غراما؛ ملفوفة داخل 187 كبسولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي أوقفت المشتبه فيهما عندما كانا على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، وذلك للاشتباه في تهريبهما لمخدر الكوكايين في أمعائهما، وهو ما استدعى الاحتفاظ بهما تحت الحراسة الطبية.

و"التدخل الطبي مكن من تفريغ 101 كبسولة تزن 1800 غراما من أمعاء الجنوب إفريقي، في حين تم استخراج 86 كبسولة تزن 1900 غراما من أمعاء الموقوف الناميبي، وتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية بعد استقرار حالتهما الصحية"، تردف المديرية في بلاغها.