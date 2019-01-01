24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1118:3319:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيادة الأجور تجمع الحكومة واتحاد الشغل بتونس (5.00)

  2. سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري (5.00)

  3. حاجي: ماء العينين تلبس "البيكيني" خارج البلاد (5.00)

  4. المخترع البوعزاوي عضو في لجنة دولية للابتكار (5.00)

  5. "احتفالات البوناني" بالعاصمة .. الأمن يتدخل لتأمين "فرحة" المغاربة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة تنشط في مجال الهجرة السرية بسلا

تفكيك عصابة تنشط في مجال الهجرة السرية بسلا

تفكيك عصابة تنشط في مجال الهجرة السرية بسلا
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:45

تمكنت فرقة للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث مكنت من توقيف اثنين من منظمي عمليات الهجرة بقرية أولاد موسى، يبلغان من العمر 35 و39 سنة، علاوة على ضبط ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة، في حين أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز ثلاثة سيارات.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في نشاطها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نظرة عن بعد الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:09
حجز 3 سيارات و ثمانية مرشحين للهجرة، واين اداة الجريمة هنا ، هل لدينا حدود برية مع اسبانيا ليتوجهوا بسيارة ، كان ممكن تتبعهم للعثور على معدات التهريب محرك او زودياك او بنزين ، وحجز مزيد من افراد العصابة، ممكن ان يخرج من اول جلسة اذا لم يشهد ضده المرشحين للهجرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.