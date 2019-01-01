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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة تنشط في مجال الهجرة السرية بسلا
تمكنت فرقة للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث مكنت من توقيف اثنين من منظمي عمليات الهجرة بقرية أولاد موسى، يبلغان من العمر 35 و39 سنة، علاوة على ضبط ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة، في حين أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز ثلاثة سيارات.
وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في نشاطها.