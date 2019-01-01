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كُتّاب وآراء
قتيل و3 جرحى في حادث مروري وسط مكناس
لقي سائق سيارة خفيفة مصرعه في الحال في حادثة سير وقعت، على مستوى مدارة المسيرة بشارع الجيش الملكي وسط مدينة مكناس؛ بينما أصيب ثلاثة من مرافقيه بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا، على إثرها، نحو مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.
الحادث المروري، الناجم عن اصطدام السيارة المذكورة بشجرة على قارعة الطريق، وقع حين كان الضحايا، وكلهم شباب من حي سيدي اعمر، يحتفلون برأس السنة الجديدة بشوارع مدينة مكناس.
وبينما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس فتحت المصالح الأمنية لمكناس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المميت.