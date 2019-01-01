سقوط عرضي في بئر يصرع قاصرا قرب البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

انتشلت عناصر الوقاية المدنية مركز البروج التابع لثكنة سطات، اليوم الثلاثاء، جثة شخص يقارب عمره 15 سنة، من بئر بدوار أولاد حمو جماعة مسكورة قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج.

مصادر هسبريس من عين المكان أفادت بأن الهالك كان قيد حياته يحاول تشغيل محرّك مضخة الماء، قصد مباشرة عملية السقي في أحد بساتين عائلته، إلا أنه هوى في البئر التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء قدرتها المصادر ذاتها بعمق يصل إلى 15 مترا.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي بالبروج وممثل عن السلطات المحلية بمسكورة وأفراد من الوقاية المدنية، حيث عملوا على انتشال جثة الهالك بصعوبة كبيرة بعد تفريغ البئر من المياه بواسطة المضخة، في مدة زمنية استغرقت ثلاث ساعات.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات سقوط الهالك. وموازاة مع ذلك، جرى نقل الجثة عبر سيارة نقل الأموات إلى سطات قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.