24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:11
|18:33
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اليوم الأول في مدرسة أمستردام
- موقع السياسات العمومية بالمغرب من الإصلاحات السياسية
- عامٌ رَحَل وعام أقْبَلَ.. مُشرَئِبُّون على مَشَارِفِ المَجْهُول
- العراق تدين 616 أجنبيا بالانتماء إلى "داعش"
- هذه آخر أمنية في حياة الراحل بنشريفة "معجزة" الدراسات الأندلسية
سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري (5.00)
"احتفالات البوناني" بالعاصمة .. الأمن يتدخل لتأمين "فرحة" المغاربة (5.00)
احتفالات "بُونانِي" .. الإقبال الكثيف للبيضاويّين يخدم مغنّين مغمورين (5.00)
- أجواء احتفالات "رأس السنة" في البيضاء .. خمور وسهرات و"فجور" - (114)
- أب الزفزافي: معنويات الريفيات مرتفعة .. ناصر يموت واقفا كالشجر - (79)
- حاجي: ماء العينين تلبس "البيكيني" خارج البلاد - (68)
- بعثات استكشاف القمر تنطلق بعد 50 عاما من"خطوة أرمسترونغ" - (49)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تهدد باعتراض رالي دولي في الصحراء - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط عرضي في بئر يصرع قاصرا قرب البروج
انتشلت عناصر الوقاية المدنية مركز البروج التابع لثكنة سطات، اليوم الثلاثاء، جثة شخص يقارب عمره 15 سنة، من بئر بدوار أولاد حمو جماعة مسكورة قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج.
مصادر هسبريس من عين المكان أفادت بأن الهالك كان قيد حياته يحاول تشغيل محرّك مضخة الماء، قصد مباشرة عملية السقي في أحد بساتين عائلته، إلا أنه هوى في البئر التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء قدرتها المصادر ذاتها بعمق يصل إلى 15 مترا.
وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي بالبروج وممثل عن السلطات المحلية بمسكورة وأفراد من الوقاية المدنية، حيث عملوا على انتشال جثة الهالك بصعوبة كبيرة بعد تفريغ البئر من المياه بواسطة المضخة، في مدة زمنية استغرقت ثلاث ساعات.
وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات سقوط الهالك. وموازاة مع ذلك، جرى نقل الجثة عبر سيارة نقل الأموات إلى سطات قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.