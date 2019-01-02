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الرئيسية | حوادث | "المخازنية" يوقفون متخصصا في "الكريساج" ببلفاع

"المخازنية" يوقفون متخصصا في "الكريساج" ببلفاع

"المخازنية" يوقفون متخصصا في "الكريساج" ببلفاع
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 02 يناير 2019 - 08:10

تمكنت عناصر القوات المساعدة بقيادة بلفاع من توقيف شخص في الثلاثينات من عمره، بعد مطاردته بأحد مداشر الجماعة.

وقد تمت إحالة الموقوف على مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع؛ للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتعدّد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتم توقيف المشتبه به، بعد استنجاد مواطن بدورية للقوات المساعدة، إثر تعرضه لاعتراض السبيل ومحاولة السطو على أغراضه الشخصية، تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف ثلاثة أشخاص، تمكن اثنان منهم من الفرار.

وتقاطر عشرات ضحايا "الكريساج" على مركز درك بلفاع من أجل التعرف على الموقوف، بعد تعرضهم للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في مناطق عديدة بجماعتي إنشادن وبلفاع.

وأسفرت عملية التفتيش، التي أُنجزت في إطار هذه القضية، عن حجز مجموعة من الأشياء المحصلة من السرقات، ومتعلقات شخصية في ملك الغير، بالإضافة إلى دراجة نارية وسلاح أبيض.

ويجري التحقيق مع الموقوف، الذي ينحدر من خريبكة، من أجل تحديد هويات شركائه المحتملين، في أفق إيقافهم وتقديمهم أمام العدالة.

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